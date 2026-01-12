Mik az extrém hideg veszélyei, hogyan mérsékelhetjük ezeket? - mutatjuk
Tényleg meg lehet fázni ebbe a hidegben? Milyen veszélyt jelent a mostani időjárás az idősekre, gyerekekre, betegekre? Mutatjuk mik az extrém hideg veszélyei és, hogy kiket érint leginkább!
Az extrém hideg időjárás több veszélyt is rejt az emberi szervezetre nézve. Nem csak az utcán tartózkodóknak érdemes ezekre felkészülniük, hanem az otthon tartózkodó időseknek, a krónikus betegeknek és a kisgyermekes családoknak is. Mutatjuk a teendőket!
Kemény időnk lesz a napokban
A koponyeg.hu szerint hétfőn a kezdeti derűsebb időt követően nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és késő estétől ÉNy-on már havazás, ónos eső is kialakul. Délnyugatira fordul a szél. Reggel ismét rendkívül hideg lesz -20 és -7 fok közötti értékekkel, és délután is marad a fagy: mindössze -10, -2 fok várható. Kedden is erősen felhős, vagy borult idő várható, és sokfelé várható csapadék is: keleten havazás, míg máshol a hó után egyre inkább az ónos eső lesz jellemző, mely miatt nagy területen boríthatja az utakat jégpáncél. Nagyon rosszak lehetnek a közlekedés feltételei! -10 és +2 fok között mozoghat a hőmérséklet, ÉK-en lesz a leghidegebb.
Ez a hideg, jeges időjárás különösen rájuk nézve lehet veszélyes
A mostani időjárás fokozott egészségügyi kockázatot jelent a veszélyeztetett csoportok számára, például az idős emberekre, a csecsemőkre és kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, a mozgásukban vagy mentálisan korlátozott személyekre, a szociálisan hátrányos helyzetűekre, valamint a hajléktalan emberekre. Számukra a következőket tanácsolja a hatóság:
- az alacsony hőmérséklet növeli a szív- és érrendszer terhelését, emelheti a vérnyomást, szívritmuszavart idézhet elő, valamint súlyosbíthatja a légúti és anyagcsere-betegségeket. A krónikus betegek számára ezért különösen fontos, hogy extrém hidegben lehetőség szerint ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a szabadban.
- A hideg lakásban tartózkodni kénytelen idősek a kihűlést megelőző figyelmeztető tünetekre figyeljenek, mint a végtagfájdalom, a mozgás lelassulása és a figyelem csökkenése. Ilyen esetekben haladéktalanul meleg helyre kell húzódni, és könnyű mozgással segíteni a keringést. A melegedőhelyek listája itt található.
- Mellkasi fájdalom vagy légszomj esetén azonnal mentőt kell hívni a 112-es segélyhívó számon.
- A kisgyermekeket –10 °C alatt lehetőség szerint ne vigyük sétálni. Amennyiben ez elkerülhetetlen, réteges, alapos öltöztetést, az arc és az orr zsíros krémmel történő védelmét, a szélvédett babakocsi használatát, valamint a szabadban töltött idő minimálisra csökkentését javasolja az NNGYK. Erős szélben vagy sűrű ködben csak indokolt esetben induljunk útnak kisgyermekkel!
Másokra is jelenthet veszélyt a hideg
Az extrém hideg komoly károsodásokat okozhat az emberi szervezetben, kortól, nemtől függetlenül. A mostani időjárás veszélyei az Egészségvonal szerint a következők:
- bőr kiszáradása, viszketése,
- fájdalom a szemben, hóvakság, száraz szem,
- hidegallergia (az alacsony hőmérséklet hatására hisztamin szabadul fel, és néhány perc alatt viszkető csalánkiütések jelenhetnek meg a hideghatás helyén),
- gyakoribb felső légúti megbetegedések (közvetetten),
- meglévő betegségek romló állapota (pl. a szív- és érrendszeri betegségekben, asztmában szenvedőknek figyelmet kell fordítaniuk az állapotukra),
- a korai sötétedés, alacsony hőmérséklet, bezártság miatt olyan pszichiátriai betegségek tünetei is romolhatnak, mint például a depresszió,
- kihűlés,
- fagyási sérülések.
A sérülések és a balesetek is gyakoribbak ilyenkor
A téli időszak leggyakoribb balesete az elesés, amely különösen időseknél vagy bizonytalan járás esetén okozhat súlyos sérülést. Elesés után a következő tünetekre érdemes figyelni a szakemberek szerint:
- erős fájdalom;
- deformált vagy duzzadt végtag;
- mozgásképtelenség;
- szédülés, fejfájás, zavartság.
Ha pedig valaki beütötte a fejét és véralvadásgátlót szed, akkor is orvosi vizsgálat szükséges, még ha kezdetben jól is érzi magát, mert a belső vérzés késleltetve jelentkezhet.
Hogyan mérsékeljük a hideg káros hatásait?
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) összeállítása szerint az alkoholos italok fogyasztása nem ajánlott ilyenkor, mert növeli a végtagok hőleadását, elősegíti a kihűlést. A nagy hidegben az idősek lehetőleg ne menjenek a szabadba, ha pedig valaki fázik, vacog, fájdalmat vagy zsibbadást érez jó ha tudja, ezek már a kihűlés vagy a fagyás előjelei! Emellett azt is tanácsolják, hogy
- ne fogjunk meg hideg tárgyakat csupasz kézzel, mert fagyási sérüléseket szerezhetünk,
- krónikus betegségben szenvedők lehetőleg ne tartózkodjanak hosszú ideig a szabadban extrém hideg időben,
- viseljünk természetes alapanyagú gyapjú vagy pamut alsó ruházatot,
- különösen figyeljen arra, hogy megfelelő cipőt, csizmát viseljünk, mert a lábfej hamar lehűl, a lábujjak könnyen szenvedhetnek könnyebb-súlyosabb fagyási sérüléseket,
- otthon tegyünk szőnyeget a padlóra, a nem tökéletesen záró nyílászárók elé, ablak közé pedig párnát, szőnyeget,
- a lakásban is öltözzünk rétegesen, igyunk meleg folyadékot,
- indulás előtt pedig ne felejtse el senki, a friss hó, a jegesedés és a további csapadék jelentősen növeli a balesetveszélyt.
Tényleg könnyebben meg lehet fázni ilyenkor?
A közhittel ellentétben a felső légúti megbetegedéseket nem a hideg okozza. Ezek a betegségek sokkal inkább azért jelentkeznek nagyobb számban ilyenkor, mert az emberek többet tartózkodnak zárt helyeken, nagyobb csoportokban. Ez a nem megfelelő szellőztetéssel együtt elősegíti a kórokozók terjedését, a járványok kialakulását. Fontos továbbá, hogy a például az asztmás betegekben a hideg levegő belélegzése akár hörgőgörcsöt, életveszélyes rohamot is okozhat. Télen a romló légszennyezettség is felerősítheti az asztma vagy a COPD tüneteit, így érdemes kint maszkot viselni.
