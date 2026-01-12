Mik az extrém hideg veszélyei, hogyan mérsékelhetjük ezeket? - mutatjuk

Az extrém hideg időjárás több veszélyt is rejt az emberi szervezetre nézve. Nem csak az utcán tartózkodóknak érdemes ezekre felkészülniük, hanem az otthon tartózkodó időseknek, a krónikus betegeknek és a kisgyermekes családoknak is. Mutatjuk a teendőket!

Mutatjuk a hideg időjárás legfőbb veszélyeit és azt is, hogyan lehet ellene védekezni. Fotó: Metropol

Kemény időnk lesz a napokban

A koponyeg.hu szerint hétfőn a kezdeti derűsebb időt követően nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és késő estétől ÉNy-on már havazás, ónos eső is kialakul. Délnyugatira fordul a szél. Reggel ismét rendkívül hideg lesz -20 és -7 fok közötti értékekkel, és délután is marad a fagy: mindössze -10, -2 fok várható. Kedden is erősen felhős, vagy borult idő várható, és sokfelé várható csapadék is: keleten havazás, míg máshol a hó után egyre inkább az ónos eső lesz jellemző, mely miatt nagy területen boríthatja az utakat jégpáncél. Nagyon rosszak lehetnek a közlekedés feltételei! -10 és +2 fok között mozoghat a hőmérséklet, ÉK-en lesz a leghidegebb.

Ez a hideg, jeges időjárás különösen rájuk nézve lehet veszélyes

A mostani időjárás fokozott egészségügyi kockázatot jelent a veszélyeztetett csoportok számára, például az idős emberekre, a csecsemőkre és kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, a mozgásukban vagy mentálisan korlátozott személyekre, a szociálisan hátrányos helyzetűekre, valamint a hajléktalan emberekre. Számukra a következőket tanácsolja a hatóság:

az alacsony hőmérséklet növeli a szív- és érrendszer terhelését, emelheti a vérnyomást, szívritmuszavart idézhet elő, valamint súlyosbíthatja a légúti és anyagcsere-betegségeket. A krónikus betegek számára ezért különösen fontos, hogy extrém hidegben lehetőség szerint ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a szabadban .

. A hideg lakásban tartózkodni kénytelen idősek a kihűlést megelőző figyelmeztető tünetekre figyeljenek, mint a végtagfájdalom, a mozgás lelassulása és a figyelem csökkenése. Ilyen esetekben haladéktalanul meleg helyre kell húzódni, és könnyű mozgással segíteni a keringést. A melegedőhelyek listája itt található.

Mellkasi fájdalom vagy légszomj esetén azonnal mentőt kell hívni a 112-es segélyhívó számon .

. A kisgyermekeket –10 °C alatt lehetőség szerint ne vigyük sétálni. Amennyiben ez elkerülhetetlen, réteges, alapos öltöztetést, az arc és az orr zsíros krémmel történő védelmét, a szélvédett babakocsi használatát, valamint a szabadban töltött idő minimálisra csökkentését javasolja az NNGYK. Erős szélben vagy sűrű ködben csak indokolt esetben induljunk útnak kisgyermekkel!

Másokra is jelenthet veszélyt a hideg

Az extrém hideg komoly károsodásokat okozhat az emberi szervezetben, kortól, nemtől függetlenül. A mostani időjárás veszélyei az Egészségvonal szerint a következők: