Mik az extrém hideg veszélyei, hogyan mérsékelhetjük ezeket? - mutatjuk

Tényleg meg lehet fázni ebbe a hidegben? Milyen veszélyt jelent a mostani időjárás az idősekre, gyerekekre, betegekre? Mutatjuk mik az extrém hideg veszélyei és, hogy kiket érint leginkább!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.12. 17:30
hideg kihűlés ónos eső

Az extrém hideg időjárás több veszélyt is rejt az emberi szervezetre nézve. Nem csak az utcán tartózkodóknak érdemes ezekre felkészülniük, hanem az otthon tartózkodó időseknek, a krónikus betegeknek és a kisgyermekes családoknak is. Mutatjuk a teendőket!

a hideg időjárás veszélyei
Mutatjuk a hideg időjárás legfőbb veszélyeit és azt is, hogyan lehet ellene védekezni. Fotó:  Metropol

Kemény időnk lesz a napokban

A koponyeg.hu szerint hétfőn a kezdeti derűsebb időt követően nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és késő estétől ÉNy-on már havazás, ónos eső is kialakul. Délnyugatira fordul a szél. Reggel ismét rendkívül hideg lesz -20 és -7 fok közötti értékekkel, és délután is marad a fagy: mindössze -10, -2 fok várható. Kedden is erősen felhős, vagy borult idő várható, és sokfelé várható csapadék is: keleten havazás, míg máshol a hó után egyre inkább az ónos eső lesz jellemző, mely miatt nagy területen boríthatja az utakat jégpáncél. Nagyon rosszak lehetnek a közlekedés feltételei! -10 és +2 fok között mozoghat a hőmérséklet, ÉK-en lesz a leghidegebb.

Ez a hideg, jeges időjárás különösen rájuk nézve lehet veszélyes

A mostani időjárás fokozott egészségügyi kockázatot jelent a veszélyeztetett csoportok számára, például az idős emberekre, a csecsemőkre és kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, a mozgásukban vagy mentálisan korlátozott személyekre, a szociálisan hátrányos helyzetűekre, valamint a hajléktalan emberekre. Számukra a következőket tanácsolja a hatóság:

  • az alacsony hőmérséklet növeli a szív- és érrendszer terhelését, emelheti a vérnyomást, szívritmuszavart idézhet elő, valamint súlyosbíthatja a légúti és anyagcsere-betegségeket. A krónikus betegek számára ezért különösen fontos, hogy extrém hidegben lehetőség szerint ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a szabadban.
  • A hideg lakásban tartózkodni kénytelen idősek a kihűlést megelőző figyelmeztető tünetekre figyeljenek, mint a végtagfájdalom, a mozgás lelassulása és a figyelem csökkenése. Ilyen esetekben haladéktalanul meleg helyre kell húzódni, és könnyű mozgással segíteni a keringést. A melegedőhelyek listája itt található.
  • Mellkasi fájdalom vagy légszomj esetén azonnal mentőt kell hívni a 112-es segélyhívó számon.
  • A kisgyermekeket –10 °C alatt lehetőség szerint ne vigyük sétálni. Amennyiben ez elkerülhetetlen, réteges, alapos öltöztetést, az arc és az orr zsíros krémmel történő védelmét, a szélvédett babakocsi használatát, valamint a szabadban töltött idő minimálisra csökkentését javasolja az NNGYK. Erős szélben vagy sűrű ködben csak indokolt esetben induljunk útnak kisgyermekkel!

Másokra is jelenthet veszélyt a hideg

Az extrém hideg komoly károsodásokat okozhat az emberi szervezetben, kortól, nemtől függetlenül. A mostani időjárás veszélyei az Egészségvonal szerint a következők:

  • bőr kiszáradása, viszketése,
  • fájdalom a szemben, hóvakság, száraz szem,
  • hidegallergia (az alacsony hőmérséklet hatására hisztamin szabadul fel, és néhány perc alatt viszkető csalánkiütések jelenhetnek meg a hideghatás helyén),
  • gyakoribb felső légúti megbetegedések (közvetetten),
  • meglévő betegségek romló állapota (pl. a szív- és érrendszeri betegségekben, asztmában szenvedőknek figyelmet kell fordítaniuk az állapotukra),
  • a korai sötétedés, alacsony hőmérséklet, bezártság miatt olyan pszichiátriai betegségek tünetei is romolhatnak, mint például a depresszió,
  • kihűlés,
  • fagyási sérülések.

A sérülések és a balesetek is gyakoribbak ilyenkor

A téli időszak leggyakoribb balesete az elesés, amely különösen időseknél vagy bizonytalan járás esetén okozhat súlyos sérülést. Elesés után a következő tünetekre érdemes figyelni a szakemberek szerint:

  • erős fájdalom;
  • deformált vagy duzzadt végtag;
  • mozgásképtelenség;
  • szédülés, fejfájás, zavartság.

Ha pedig valaki beütötte a fejét és véralvadásgátlót szed, akkor is orvosi vizsgálat szükséges, még ha kezdetben jól is érzi magát, mert a belső vérzés késleltetve jelentkezhet.

Hogyan mérsékeljük a hideg káros hatásait?

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) összeállítása szerint az alkoholos italok fogyasztása nem ajánlott ilyenkor, mert növeli a végtagok hőleadását, elősegíti a kihűlést. A nagy hidegben az idősek lehetőleg ne menjenek a szabadba, ha pedig valaki fázik, vacog, fájdalmat vagy zsibbadást érez jó ha tudja, ezek már a kihűlés vagy a fagyás előjelei! Emellett azt is tanácsolják, hogy

  • ne fogjunk meg hideg tárgyakat csupasz kézzel, mert fagyási sérüléseket szerezhetünk,
  • krónikus betegségben szenvedők lehetőleg ne tartózkodjanak hosszú ideig a szabadban extrém hideg időben,
  • viseljünk természetes alapanyagú gyapjú vagy pamut alsó ruházatot,
  • különösen figyeljen arra, hogy megfelelő cipőt, csizmát viseljünk, mert a lábfej hamar lehűl, a lábujjak könnyen szenvedhetnek könnyebb-súlyosabb fagyási sérüléseket,
  • otthon tegyünk szőnyeget a padlóra, a nem tökéletesen záró nyílászárók elé, ablak közé pedig párnát, szőnyeget,
  • a lakásban is öltözzünk rétegesen, igyunk meleg folyadékot,
  • indulás előtt pedig ne felejtse el senki, a friss hó, a jegesedés és a további csapadék jelentősen növeli a balesetveszélyt.

Tényleg könnyebben meg lehet fázni ilyenkor?

A közhittel ellentétben a felső légúti megbetegedéseket nem a hideg okozza. Ezek a betegségek sokkal inkább azért jelentkeznek nagyobb számban ilyenkor, mert az emberek többet tartózkodnak zárt helyeken, nagyobb csoportokban. Ez a nem megfelelő szellőztetéssel együtt elősegíti a kórokozók terjedését, a járványok kialakulását. Fontos továbbá, hogy a például az asztmás betegekben a hideg levegő belélegzése akár hörgőgörcsöt, életveszélyes rohamot is okozhat. Télen a romló légszennyezettség is felerősítheti az asztma vagy a COPD tüneteit, így érdemes kint maszkot viselni.

 

