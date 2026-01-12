Kiadták a riasztást: négy részre szakad az ország – extrém hideg jön!

Első és másodfokú riasztást adtak ki hétfőre. Az ok: extrém hideg! Ahogy a HungaroMet alábbi ábrája is mutatja: négy részre szakad az ország: két sávot elkerül az extrém hideg, tíz vármegye azonban nem ússza meg. Ráadásul Somogy és Zala vármegyében a hőmérséklet nem -15, hanem -20 fok alá süllyedhet.

Extrém hideg miatt adtak ki riasztást: négy részre szakad az ország hétfőn (Fotó: met.hu)

További rossz hír, hogy Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala vármegyében elsőfokú riasztást adtak ki ónos eső miatt.

Az extrém hideg csak a kezdet, szinte minden napra más kihívást tartogat az időjárás!

Az előttünk álló napok időjárására a legtalálóbb kifejezés a változékony – derül ki a Köpönyeg.hu meteorológiai portál prognózisából. Mutatjuk!

Hétfőn eleinte derűs lesz az ég, majd napközben megnövekszik a felhőzet, de csak estefelé ÉNy-on fordul elő hószállingózás. Mérséklődik a légmozgás. Reggel -11, délután -5 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedden egy melegfront hatására az ország keleti, északkeleti felén többfelé havazhat (akár 5-7 cm friss hó), míg máshol ónos eső nehezítheti a közlekedést. Reggel -12, délután -3°C körül várható a hőmérséklet. Ismét téli útviszonyokra készülhetünk.

Szerdán borult, párás időre van kilátás, inkább csak DNy-on bukkan elő a nap. Elszórtan lehet vegyes csapadék: ÉK felé haladva a havazás lesz jellemző, máshol fagyott eső, ónos eső, eső eshet. Fagypont körül mozoghat a hőmérséklet, enyhülés kezdődik.

Csütörtökön erősen felhős, párás, néhol tartósan ködös idő lesz. Kisebb ónos eső, szitálás, ködszitálás előfordulhat. 0 fok körül alakul a csúcsérték.