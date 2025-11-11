RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Minden fel lett jegyezve

Közösségi oldalán árulta el, hogy mire gondolt pontosan.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.11. 14:38
Módosítva: 2025.11.11. 16:14
Orbán Viktor interjú Rónai Egon

„Minden fel lett jegyezve” – kezdte legfrissebb Facebook-bejegyzését Orbán Viktor, majd így folytatta:

Interjú Rónai Egonnal a Mérlegben ma 17 órakor a YouTube-on. Nem piskóta.

Orbán Viktor kedden délelőtt a Facebook-oldalán jelentette be, hogy ma Rónai Egon vendége lesz az ATV Mérleg című műsorában, amelyben szóba kerül majd a washingoni út, de persze minden más is.

Mérlegen a washingtoni út. És persze minden más. Tabuk nélkül, Rónai Egonnal

– olvasható a miniszterelnök korábbi posztjában.

 

