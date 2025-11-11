Orbán Viktor: Minden fel lett jegyezve
Közösségi oldalán árulta el, hogy mire gondolt pontosan.
„Minden fel lett jegyezve” – kezdte legfrissebb Facebook-bejegyzését Orbán Viktor, majd így folytatta:
Interjú Rónai Egonnal a Mérlegben ma 17 órakor a YouTube-on. Nem piskóta.
Orbán Viktor kedden délelőtt a Facebook-oldalán jelentette be, hogy ma Rónai Egon vendége lesz az ATV Mérleg című műsorában, amelyben szóba kerül majd a washingoni út, de persze minden más is.
Mérlegen a washingtoni út. És persze minden más. Tabuk nélkül, Rónai Egonnal
– olvasható a miniszterelnök korábbi posztjában.
