Orbán Viktor: Minden fel lett jegyezve

„Minden fel lett jegyezve” – kezdte legfrissebb Facebook-bejegyzését Orbán Viktor, majd így folytatta:

Interjú Rónai Egonnal a Mérlegben ma 17 órakor a YouTube-on. Nem piskóta.

Orbán Viktor kedden délelőtt a Facebook-oldalán jelentette be, hogy ma Rónai Egon vendége lesz az ATV Mérleg című műsorában, amelyben szóba kerül majd a washingoni út, de persze minden más is.

Mérlegen a washingtoni út. És persze minden más. Tabuk nélkül, Rónai Egonnal

– olvasható a miniszterelnök korábbi posztjában.