Orbán Viktor: amikor nincs értelme a vitának

Erős és elgondolkodtató bejegyzéssel indította a napot Orbán Viktor a közösségi oldalán. Magyarország miniszterelnöke a múlt heti amerikai csúcstalálkozóról és annak EU-s visszhangjáról, magyarországi ellenzéki reakciójáról írt. Bejegyzése a jövőről is szólt.

Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: AFP / AFP)

„A politikában vannak ritka pillanatok, amikor nincs értelme a vitának és a kétkedésnek. Amikor a jó annyira jó, hogy nyilvánvaló, és nehéz másképp látni. Ilyen volt a washingtoni tárgyalásunk. A Trump elnökkel kötött megállapodásaink minden magyar ember javát szolgálják. Megvédtük a rezsicsökkentést, nem hagytuk, hogy elszálljanak a benzinárak, és új perspektívákat nyitottunk a magyar gazdaság előtt. Mindegy, hogy bal- vagy jobboldali az ember, nem nehéz belátni, hogy mindez jó Magyarországnak és jó a magyar családoknak.”

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. Majd így folytatta:

„Mégis van, aki csomót keres a kákán. A brüsszeliek azonnal léptek. Bejelentették, hogy hiába mentesül Magyarország az amerikai szankciók alól, ők 2027-től akkor is betiltják az orosz energiahordozók importját Európában. Ők folytatni akarják a háborút és a szankciókat. Nem oda Buda! Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk. Itthon sem kellett sokáig várni, hogy a brüsszeli ukázra a Tisza is rácsatlakozzon. Ha Brüsszel füttyent, a vezetőik azonnal lábhoz. Mi pedig látjuk ki hányadán áll. Ki van a magyar családokkal és ki Brüsszellel. Jól jön majd ez a tudás jövő áprilisban!”

