Beszédes: erről árulkodik Orbán Viktor és Donald Trump munkaebédjének ülésrendje

Érdemes megnézni, ki hol ül!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.07. 20:54
Orbán Viktor Donald Trump Volodimir Zelenszkij

Mint ismert, Magyarország és az Egyesült Államok első embere pénteken találkozott Washingtonban, a Fehér Házban. Donald Trump a lehető legkiemeltebb helyre, a jobbjára ültette Orbán Viktort a közös washingtoni munkaebéd során.

Hungarian PM Orban meets US president Trump
Beszédes Orbán Viktor és Donald Trump munkaebédjének ülésrendje (Fotó: AFP / AFP)Ö

Deák Dániel a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet: Orbán Viktort maga mellé ültette Trump, Zelenszkijt a túloldalra. Mindehhez egy látványos montázst is mellékelt.

 

