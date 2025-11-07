Beszédes: erről árulkodik Orbán Viktor és Donald Trump munkaebédjének ülésrendje

Mint ismert, Magyarország és az Egyesült Államok első embere pénteken találkozott Washingtonban, a Fehér Házban. Donald Trump a lehető legkiemeltebb helyre, a jobbjára ültette Orbán Viktort a közös washingtoni munkaebéd során.

Beszédes Orbán Viktor és Donald Trump munkaebédjének ülésrendje (Fotó: AFP / AFP)Ö

Deák Dániel a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet: Orbán Viktort maga mellé ültette Trump, Zelenszkijt a túloldalra. Mindehhez egy látványos montázst is mellékelt.