Beszédes: erről árulkodik Orbán Viktor és Donald Trump munkaebédjének ülésrendje
Érdemes megnézni, ki hol ül!
Mint ismert, Magyarország és az Egyesült Államok első embere pénteken találkozott Washingtonban, a Fehér Házban. Donald Trump a lehető legkiemeltebb helyre, a jobbjára ültette Orbán Viktort a közös washingtoni munkaebéd során.
Deák Dániel a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet: Orbán Viktort maga mellé ültette Trump, Zelenszkijt a túloldalra. Mindehhez egy látványos montázst is mellékelt.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre