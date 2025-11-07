Donald Trump és a Fehér Ház is posztolt a találkozóról
Látványos videó került ki a közösségi oldalakra Orbán Viktor és Donald Trump találkozásáról.
„Nagyszerű vezető” – közölte a médiával Donald Trump, aki a félreértések elkerülése érdekében ujjával Orbán Viktorra mutatott a Fehér Ház bejáratánál. Magyarország és az Egyesült Államok elnöke pénteken találkozott Washingtonban.
A találkozásról készült videót Donald Trump és a Fehér Ház is megosztotta a Facebook-oldalán. A videó végén jól látszik: Magyarország miniszterelnöke szerényen fogadta az elismerést, amit közös sajtótájékoztató és zárt ajtós találkozó követett.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre