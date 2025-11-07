RETRO RÁDIÓ

Donald Trump és a Fehér Ház is posztolt a találkozóról

Látványos videó került ki a közösségi oldalakra Orbán Viktor és Donald Trump találkozásáról.

2025.11.07.
Módosítva: 2025.11.07. 20:29
Orbán Viktor Fehér Ház Donald Trump

„Nagyszerű vezető” – közölte a médiával Donald Trump, aki a félreértések elkerülése érdekében ujjával Orbán Viktorra mutatott a Fehér Ház bejáratánál. Magyarország és az Egyesült Államok elnöke pénteken találkozott Washingtonban.

„Nagyszerű vezető” – közölte Donald Trump, miközben ujjával Orbán Viktorra mutatott (Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala)

A találkozásról készült videót Donald Trump és a Fehér Ház is megosztotta a Facebook-oldalán. A videó végén jól látszik: Magyarország miniszterelnöke szerényen fogadta az elismerést, amit közös sajtótájékoztató és zárt ajtós találkozó követett.

 

