Donald Trump és a Fehér Ház is posztolt a találkozóról

„Nagyszerű vezető” – közölte a médiával Donald Trump, aki a félreértések elkerülése érdekében ujjával Orbán Viktorra mutatott a Fehér Ház bejáratánál. Magyarország és az Egyesült Államok elnöke pénteken találkozott Washingtonban.

„Nagyszerű vezető” – közölte Donald Trump, miközben ujjával Orbán Viktorra mutatott (Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala)

A találkozásról készült videót Donald Trump és a Fehér Ház is megosztotta a Facebook-oldalán. A videó végén jól látszik: Magyarország miniszterelnöke szerényen fogadta az elismerést, amit közös sajtótájékoztató és zárt ajtós találkozó követett.