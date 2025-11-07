Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalásai a rezsivédelem ügyét is érintik

Orbán Viktor és Donald Trump történelmi jelentőségű tárgyalásait felfokozott érdeklődés kíséri. A két vezető megbeszéléseinek egyik témája a magyar háztartásokat is érinti. A körvonalazódó energetikai megállapodás befolyásolhatja azt is, hogy fenttartható marad-e a rezsivédelem, aminek köszönhetően a magyar háztartások fizetik a legalacsonyabb energiaszámlákat az EU-ban.

Orbán Viktor tárgyalásai a rezsivédelem ügyét is érintik - Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Orbán Viktor a magyarok számára húsbavágó kérdésekről is tárgyal Donald Trumppal

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már bejelentette, hogy kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval. Hazánk amerikai fűtőlemeket is vásárol a paksi atomerőmű számára, és legalább ennyire fontos, hogy az Oroszország elleni szankciók ne akadályozzák Paks2 megvalósítását. Ugyanis a rezsivédelem egyik alappilére a Pakson előállított olcsó villamosenergia.

A másik rész, a fosszlilis energiák, a gáz és az olajszállítások ügye. Orbán Viktor a ma reggeli rádióinterjúban úgy fogalmazott:

A mostani tárgyalási témák közül ez a legsúlyosabb és legfontosabb a magyar háztartások, a magyar családok és a magyar vállalatok számára. És nekem itt eredményt kell elérnem

- szögezte le.

Hozzátette: itt nem arról van szó, hogy valami ajándékot kérnénk az amerikaiaktól, hanem egyszerűen annak a belátását, hogy az a szankciórendszer, amit kivetettek legutóbb az orosz energiára, az a Magyarországhoz hasonló helyzetben lévő országokat, amelyeknek nincs tengerük, lehetetlen helyzetbe hozza. Ezért azt kéri Trump elnöktől, hogy ezt lássa be, és a magyar javaslatok közül valamelyiket fogadja el.

„De ezt nem üzleti alapon kívánom elérni, hanem a józan ész és a belátása alapján” - emelte ki.

Más formában de hasonlóan fogalmazott a miniszterelnök az Indexnek is: Az energetikát Magyarország számára "élet-halál" kérdésének nevezte, hozzátéve: „Nekem azt a megoldást kellett kidolgoznom, ami nem a cégek szankcionálása alól kér mentességet, hanem annak a ténynek az elismerését javasolja, hogy Magyarországnak bizonyos csatornákon keresztül mindenképp energiához kell jutnia, mindegy, milyen csatornán.”