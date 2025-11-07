Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar-amerikai kapcsolatoknak, az most van
Mutatjuk a részleteket.
Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjút, ezúttal egy különleges helyszínről. A miniszterelnök Washingtonból tett fontos bejelentéseket, mutatjuk a részleteket.
A miniszterelnök az interjú elején emlékeztetett: Magyarországon fogalmazódott meg 2010-ben, hogy az az irány, amely felé a Nyugat halad, zsákutcába vezet, és a globalista, liberális kormányzás nem tud választ adni az embereket foglalkoztató legfontosabb kérdésekre. A magyarok fogalmazták meg először, hogy nem liberális kormányzásra, hanem nemzeti keresztény vezetésre van szükség. Majd 2016-ban hazánk nagy megerősítést kapott, amikor Donald Trump lett az amerikai elnök, aki hasonló felismerésre jutott, el is indult valami Amerikában, de ennek vége szakadt, amikor alulmaradt a választásokon.
Egy szövetség igazi értékét a kipróbáltság adja. Minél több közösen megvívott küzdelem van mögötte, annál értékesebb az a szövetség
– kezdte az interjúját Orbán Viktor.
Tornádóval tért vissza Donald Trump
Ma a két ország kapcsolata visszatértek oda, ahol 2016-ban voltak. A kormányfő elárulta: ők is közreműködtek az amerikai elnök programjának kidolgozásában. Annak ellenére, hogy Trump idős ember, fiatalos energiával, egy Trump-tornádóval tért vissza a világpolitika színpadára.
Minden szempontból konszenzus van a két kormány között
A miniszterelnök kijelentette: ha valaha volt kedvük amerikai cégeknek Magyarországra jönni, az most van, és ha valamikor lehet Amerikában üzletet csinálni, az éppen most van. Bevándorlás, migráció, családi értékek oldaláról minden szempontból konszenzus van a két kormány között.
Orbán Viktor ezt várja Trumptól az orosz energia kérdésében
A miniszterelnök kifejtette: az belátást várja, hogy a szankció, amit kivetettek az orosz energiára, az azokat az országokat, amelyek olyan helyzetben vannak mint Magyarország, ellehetetlenít. Orbán Viktornak erre van néhány javaslata, amelyet nem üzleti alapon szeretne kitárgyalni, itt belátást kérne az amerikai elnöktől.
Az orosz-ukrán háború lezárása egy amerikai elnök számára is nagy kihívás
A kormányfő úgy véli a béke legfontosabb jótéteménye, hogy a kereskedés akadálytalanul működhet. Hozzátette: arról van szó, hogy a baloldal által szinte már ördöginek leírt amerikai elnök valójában egy kedves ember, szívbéli meggyőződése, hogy a rossz dolgokat ki kell iktatni, ilyen a háború. Nyolc hónap alatt nyolc konfliktust iktatott ki, az orosz-ukrán háború lezárása azonban egy amerikai elnök számára is nagy kihívás.
Orbán Viktor elárulta, lesz-e békecsúcs
A miniszterelnök közölte, lesz budapesti békecsúcs. A kérdés azonban az, hogy milyen jelentést szánnak neki. Hogy közelebb kerülnek a békéhez, vagy bejelentik a megállapodást. Ez még nem dőlt el.
Meg kell akadályozni, hogy Európa részt vegyen a háborúban
A kormányfő szerint fontos kérdés, hogy hogyan kerüljük el a háború kiterjedését. Meg kell akadályozni, hogy Európa részt vegyen a háborúban. Orbán Viktor szerint kérdés, hogy a háború vége után Ukrajna képes lesz-e önállóan létezni. Jelenleg minden azt mutatja, hogy nem tud külföldi segítség nélkül létezni. Az európaiak azt gondolják, hogy a háborúnak van megoldása a harctéren. Az ukránok legyőzik az oroszokat, akik majd kifizetik a költségeket. Ez az európai gondolat. Ez magyar fejjel mérföldekre van a realitásoktól. Ez olyan illúzió Orbán Viktor szerint, amibe komoly ember nem ringathatja magát.
A magyarok ellenállnak
Orbán Viktor elmondta: mindenki azon dolgozik, hogy Magyarország is álljon menjen ebbe a sorba. Küldjön pénzt, fegyvert, Ukrajnába. A miniszterelnök kijelentette: a kormány ellenáll.
A Tisza Párt adatszivárgási botrányáról
A Tisza Párt ukrán adatszivárgásával kapcsolatban a kormányfő közölte: szerdán lesz kormányülés, várja hogy az illetékes miniszterek beszámoljanak a részletekről. Ha valaki arra vállalkozik, hogy adatot gyűjt, akkor adatgazdává válik, és felelősséget vállal az adatok megfelelő kezelésére. Ha ezt nem tudja megtenni, akkor törvényi kötelezettséget sért, és alkalmatlan hogy mások adataival bánjon.
A Nemzeti Konzultációról
Orbán Viktor kifejtette: a nemzeti konzultáció arra hivatott, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba. Régen nem lehetett kedden letagadni, amit hétfőn mondtál, mert számonkérték az emberen. Ma nagyon nehéz kiigazodni, hogy ki mit akar. Legyen adóemelés, vagy sem? Mi legyen a nyugdíjakkal? Egy józan párbeszéd lehetőségét teremti meg.
