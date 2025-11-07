Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar-amerikai kapcsolatoknak, az most van

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjút, ezúttal egy különleges helyszínről. A miniszterelnök Washingtonból tett fontos bejelentéseket, mutatjuk a részleteket.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök az interjú elején emlékeztetett: Magyarországon fogalmazódott meg 2010-ben, hogy az az irány, amely felé a Nyugat halad, zsákutcába vezet, és a globalista, liberális kormányzás nem tud választ adni az embereket foglalkoztató legfontosabb kérdésekre. A magyarok fogalmazták meg először, hogy nem liberális kormányzásra, hanem nemzeti keresztény vezetésre van szükség. Majd 2016-ban hazánk nagy megerősítést kapott, amikor Donald Trump lett az amerikai elnök, aki hasonló felismerésre jutott, el is indult valami Amerikában, de ennek vége szakadt, amikor alulmaradt a választásokon.

Egy szövetség igazi értékét a kipróbáltság adja. Minél több közösen megvívott küzdelem van mögötte, annál értékesebb az a szövetség

– kezdte az interjúját Orbán Viktor.

Tornádóval tért vissza Donald Trump

Ma a két ország kapcsolata visszatértek oda, ahol 2016-ban voltak. A kormányfő elárulta: ők is közreműködtek az amerikai elnök programjának kidolgozásában. Annak ellenére, hogy Trump idős ember, fiatalos energiával, egy Trump-tornádóval tért vissza a világpolitika színpadára.

Minden szempontból konszenzus van a két kormány között

A miniszterelnök kijelentette: ha valaha volt kedvük amerikai cégeknek Magyarországra jönni, az most van, és ha valamikor lehet Amerikában üzletet csinálni, az éppen most van. Bevándorlás, migráció, családi értékek oldaláról minden szempontból konszenzus van a két kormány között.

Orbán Viktor ezt várja Trumptól az orosz energia kérdésében

A miniszterelnök kifejtette: az belátást várja, hogy a szankció, amit kivetettek az orosz energiára, az azokat az országokat, amelyek olyan helyzetben vannak mint Magyarország, ellehetetlenít. Orbán Viktornak erre van néhány javaslata, amelyet nem üzleti alapon szeretne kitárgyalni, itt belátást kérne az amerikai elnöktől.

Az orosz-ukrán háború lezárása egy amerikai elnök számára is nagy kihívás

A kormányfő úgy véli a béke legfontosabb jótéteménye, hogy a kereskedés akadálytalanul működhet. Hozzátette: arról van szó, hogy a baloldal által szinte már ördöginek leírt amerikai elnök valójában egy kedves ember, szívbéli meggyőződése, hogy a rossz dolgokat ki kell iktatni, ilyen a háború. Nyolc hónap alatt nyolc konfliktust iktatott ki, az orosz-ukrán háború lezárása azonban egy amerikai elnök számára is nagy kihívás.