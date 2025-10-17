Orbán Viktor: Ez a tárgyalás nem rólunk, hanem a békéről szól

Péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának volt a vendége Orbán Viktor. A miniszterelnök a beszélgetés során többek közt a budapesti Trump-Putyin-csúcs hátteréről is beszámolt.

A Kossuth rádiónak adott interjút péntek reggel Orbán Viktor / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Orbán Viktor az interjú elején arról beszélt, hogy csütörtökön este hosszasan beszélt telefonon Donald Trump amerikai elnökkel, pénteken délelőtt pedig Vlagyimir Putyinnal fog egyeztetni a közelgő budapesti békecsúcsról - írja a Ripost. A miniszterelnök szerint Európában Magyarország volt az egyetlen helyszín, ami szóba jöhetett a békecsúcs helyszínéül. Hazánk ugyanis az egyetlen ország, amely a háború kitörése óta a béke mellett kiáll.

A béke szempontjából egy biztos helyet kerestek és kiszámítható helyet, akkor Budapest logikus választásnak tűnik.

Orbán Viktor közölte, hogy elkezdődött a munka a szervezést illetően.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ne tévesszünk lépést, mert ez a tárgyalás nem rólunk fog szólni.

Érthető, hogy mindenki izgatott, mert nagyon rég volt ilyen csúcstalálkozó Budapesten, de ez a tárgyalás nem rólunk, hanem a békéről szól

– tette hozzá. Orbán Viktor elmondta, hogy a politikában sok minden szükséges, akkor a nagy ügyekben az állhatatosság és az alázat a legfontosabb.

Nekünk ez a béke ügyében sikerült, és a legsötétebb órák ellenére is kifizetődött az állhatatosságunk

- hangsúlyozta. Miután az unióban mindenki háborúpárti, ezért ők kimaradtak eddig az előkészületekből. Most a legfontosabb az lenne, hogy az EU álljon ki az érdekei mellett, és diplomáciai csatornát kéne működtetnie a felek között – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. Békestratégiára van szüksége az EU-nak és segítenie kellene az amerikai elnöknek, majd pedig önállóan tárgyalni az oroszokkal.

Európának a békére kellene készen állnia, és olyan katonai erővel kellene rendelkeznie, amellyel meg tudja védeni magát.

Az unió 180 milliárd eurót küldött ebbe a háborúba, hogy keresztény emberek Európa szélén gyilkolják egymást. A háború a legsúlyosabb módon roncsolja az európai gazdaságot.

Éppen ezért nem érdemes tovább folytatni a háborút. Semmin nem tudunk annyi pénzt keresni, mint a békén

– mondta a kormányfő.

Az összes magyar család érdeke, hogy a budapesti békecsúcs elhozza a békét

– mondta.

A háborús uniós terveket ki kell dobni, és egy béketervre lesz szükség, aminek van egy védelmi lába is

– tette hozzá. Ha a közel-keleti béke bekövetkezett, akkor miért nem hihetünk abban, hogy az európaiak is jó útra térnek.