Orbán Viktor: Ez a tárgyalás nem rólunk, hanem a békéről szól
A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban adott interjút. Orbán Viktor többek közt a budapesti Trump-Putyin-csúcs hátteréről is beszámolt.
Orbán Viktor az interjú elején arról beszélt, hogy csütörtökön este hosszasan beszélt telefonon Donald Trump amerikai elnökkel, pénteken délelőtt pedig Vlagyimir Putyinnal fog egyeztetni a közelgő budapesti békecsúcsról - írja a Ripost. A miniszterelnök szerint Európában Magyarország volt az egyetlen helyszín, ami szóba jöhetett a békecsúcs helyszínéül. Hazánk ugyanis az egyetlen ország, amely a háború kitörése óta a béke mellett kiáll.
A béke szempontjából egy biztos helyet kerestek és kiszámítható helyet, akkor Budapest logikus választásnak tűnik.
Orbán Viktor közölte, hogy elkezdődött a munka a szervezést illetően.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ne tévesszünk lépést, mert ez a tárgyalás nem rólunk fog szólni.
Érthető, hogy mindenki izgatott, mert nagyon rég volt ilyen csúcstalálkozó Budapesten, de ez a tárgyalás nem rólunk, hanem a békéről szól
– tette hozzá. Orbán Viktor elmondta, hogy a politikában sok minden szükséges, akkor a nagy ügyekben az állhatatosság és az alázat a legfontosabb.
Nekünk ez a béke ügyében sikerült, és a legsötétebb órák ellenére is kifizetődött az állhatatosságunk
- hangsúlyozta. Miután az unióban mindenki háborúpárti, ezért ők kimaradtak eddig az előkészületekből. Most a legfontosabb az lenne, hogy az EU álljon ki az érdekei mellett, és diplomáciai csatornát kéne működtetnie a felek között – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. Békestratégiára van szüksége az EU-nak és segítenie kellene az amerikai elnöknek, majd pedig önállóan tárgyalni az oroszokkal.
Európának a békére kellene készen állnia, és olyan katonai erővel kellene rendelkeznie, amellyel meg tudja védeni magát.
Az unió 180 milliárd eurót küldött ebbe a háborúba, hogy keresztény emberek Európa szélén gyilkolják egymást. A háború a legsúlyosabb módon roncsolja az európai gazdaságot.
Éppen ezért nem érdemes tovább folytatni a háborút. Semmin nem tudunk annyi pénzt keresni, mint a békén
– mondta a kormányfő.
Az összes magyar család érdeke, hogy a budapesti békecsúcs elhozza a békét
– mondta.
A háborús uniós terveket ki kell dobni, és egy béketervre lesz szükség, aminek van egy védelmi lába is
– tette hozzá. Ha a közel-keleti béke bekövetkezett, akkor miért nem hihetünk abban, hogy az európaiak is jó útra térnek.
Orbán Viktor ezután arról is beszélt, hogy most egy klasszikus bal-jobb oldali vita zajlik. Ilyenre 2010 óta nem volt példa itthon – tette hozzá. Intellektuális kihívás nélkül telt el a mögöttünk 15 év. Most 15 év után van intellektuális gazdasági vita, most a Tisza Párt háta mögött megfogalmazta magát a régi baloldali elit.
Ennek a lényege, hogy minél több pénzt vennének el az emberektől, és abból finanszíroznák az állam működését, míg a jobboldal minél több pénzt hagyna az embereknél.
Most épp a nyugdíjakat akarja megadóztatni a baloldal
– tette hozzá. A miniszterelnök szerint ennek a vitának a megvitatására a legjobb eszköz a nemzeti konzultáció.
Az összes nyugdíjat adóztatni akaró szakember előjött most, de a Bokros-csomag óta ezt akarják.
A magyar nyugdíjrendszer két pilléren áll: mennyi a szolgálati idő, és mennyi járulékot fizettél. Ehhez hozzányúlni rendkívül kockázatos
– mondta Orbán Viktor.
A nyugdíjrendszer úgy ahogy van működőképes, én személyesen tudom garantálni, hogy a nyugdíj nem fog veszíteni az értékéből
– tette hozzá.
Vissza is állítottuk a 13. havi nyugdíjat, és nem ismeretlen a 14. havi nyugdíj bevezetése sem. Ha baloldali közgazdászok helyet kapnak, akkor veszélybe kerülhet a nyugdíjrendszer
– mondta Orbán Viktor.
A 14. havi nyugdíjhoz gazdasági erő kell, és ez összefügg a békével.
Orbán Viktor a gödöllői Grassalkovich-kastély felújításáról azt mondta, a nemzeti önbecsülés érdekkörébe tartozik ez a téma.
Nagyon nagy összeg most ez a 40 milliárd forint, és ezért kellett egy mecénás
– tette hozzá.
Most már vannak olyan gazdag családok, akik megtehetik, hogy a vagyonukból adjanak olyan célokra, amelyekre az állam nem tud költeni
– fejtette ki a kormányfő.
A miniszterelnöki interjút itt lehet visszanézni:
