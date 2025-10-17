Orbán Viktor: Hosszú éjszaka volt. De soha rosszabbat!

"Hosszú éjszaka volt. De soha rosszabbat!" - írta meg a Facebook-oldalán Orbán Viktor, azt követően, hogy kiderült, Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására.

Ezt írta Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Ezt üzente Orbán Viktor

Ez a hét nagy megerősítést jelent a békepárti vezetők hálózatának. Hétfőn egy lezárhatatlannak tűnő konfliktus indult el a béke irányába, a Közel-Keleti Béketerv aláírásával. Tegnap este pedig újabb fantasztikus hír érkezett. Amerikai-orosz tárgyalások, ráadásul Budapesten

- tette hozzá a miniszterelnök, aki kiemelte, a tegnapi bejelentés azt bizonyítja, hogy a jó ügyek mellett mindvégig ki kell tartani.

Három éve érvelünk a tárgyalások, a diplomácia és a béke mellett. Kaptunk érte hideget-meleget. De a Jóisten a végén mindig megigazítja a dolgokat. A legfontosabb most, hogy legyen végre béke. Egy biztos: rajtunk, magyarokon nem fog múlni. Munkára fel!

- zárta a bejegyzését Orbán Viktor.