Orbán Viktor: Hosszú éjszaka volt. De soha rosszabbat!
A legfontosabb most, hogy legyen végre béke.
"Hosszú éjszaka volt. De soha rosszabbat!" - írta meg a Facebook-oldalán Orbán Viktor, azt követően, hogy kiderült, Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására.
Ezt üzente Orbán Viktor
Ez a hét nagy megerősítést jelent a békepárti vezetők hálózatának. Hétfőn egy lezárhatatlannak tűnő konfliktus indult el a béke irányába, a Közel-Keleti Béketerv aláírásával. Tegnap este pedig újabb fantasztikus hír érkezett. Amerikai-orosz tárgyalások, ráadásul Budapesten
- tette hozzá a miniszterelnök, aki kiemelte, a tegnapi bejelentés azt bizonyítja, hogy a jó ügyek mellett mindvégig ki kell tartani.
Három éve érvelünk a tárgyalások, a diplomácia és a béke mellett. Kaptunk érte hideget-meleget. De a Jóisten a végén mindig megigazítja a dolgokat. A legfontosabb most, hogy legyen végre béke. Egy biztos: rajtunk, magyarokon nem fog múlni. Munkára fel!
- zárta a bejegyzését Orbán Viktor.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre