Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor szerda este a Mandiner vendége volt, ahol a Sarm es-Sejk-i békecsúcsról adott részletes beszámolót. A kormányfő nem csak arról beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök hívta meg a Sarm es-Sejk-i békecsúcsra Egyiptomba, de azt is elmondta, hogy közeledik az újabb Orbán-Trump találkozó!

Orbán Viktor és Donald Trump a Sarm es-Sejk-i békecsúcson (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

„A magyar külpolitika a békepártiságáról híres az egész világon” – jelentette ki a miniszterelnök a Mandiner Youtube-csatornáján szerda este közzétett interjúban azzal kapcsolatban, hogy hétfőn részt vett Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodás aláírásán. A miniszterelnök a békecsúccsal kapcsolatban úgy fogalmazott, „azért voltunk ott, mert ott volt a helyünk”.

Kifejtette, mióta Donald Trump visszatért, azóta körülötte formálódik egy „világhálózat” olyan állami vezetőkből, akik minden fegyveres konfliktus esetén keresik a békés megoldás lehetőségét. Ezek az emberek azért az amerikai elnök körül gyűlnek össze, mert ott az erő, a képesség – jegyezte meg.

Ennek a hálózatnak Magyarország is része – mondta, úgy folytatva: ha a béke ügyéről van szó – Ukrajnától Ciszjordániáig –, akkor a magyarokra lehet számítani.

Ez a hálózat nincs bejelentve, nincs hivatalosan megalakítva, de mi tudjuk egymásról, hogy ki az a lassan most már több mint egy tucat olyan vezetője a világnak, aki békeügyben segíti egymást, illetve segít az amerikaiaknak – fogalmazott.

A gázai megállapodás összehozásához nagyon szerencsés csillagállás kellett. Orbán Viktor azt mondta, bármennyire is meglepő, ehhez a sikerhez az amerikai elnöktől – aki nem erről híres – alázat is kellett; az amerikaiak szolgálat iránti alázata nélkül nem jött volna létre a megállapodás.

Az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a távolmaradására vonatkozó kérdésre a kormányfő azt mondta, a bizottsági elnök a tagállamok vezetőinek az alkalmazottja, „mi őt képviseltük, nem hiányzott ő onnan”.

Nincs lefutott választás

Arra a felvetésre, hogy az amerikai elnök biztos a magyar miniszterelnök 2026-os választási győzelmében, Orbán Viktor azt mondta, „jó neki”. Közölte, a magyar politika mélységeit kívülről nem lehet látni, itt minden választás – hiába kétharmad a vége – nagyon komoly, gyakran „nagyon durva, pokrócjellegű összecsapás”.