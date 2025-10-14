Orbán Viktor: Trump amerikai elnök olyat tett, amit kevesen gondoltak volna

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump sikeres béketárgyalását követően kedd reggel fontos bejegyzést tett ki Orbán Viktor a közösségi oldalára.

„Munkára fel, kedves európaiak!” – jelentette ki Orbán Viktor Donald Trump sikeres béketárgyalását követően (Fotó: Máthé Zoltán / MTI)

A világ tegnap Egyiptomra figyelt. Trump amerikai elnök olyat tett, amit kevesen gondoltak volna akár pár hónappal ezelőtt is.

A sikere azt üzeni: egy béketárgyalás nem sprint, hanem maraton. A béketárgyalásokon a kudarc nem a levonulásra, hanem a folytatásra ad okot.

– írta Magyarország miniszterelnöke. Majd így folytatta:

„Ez a kitartás és állhatatosság hiányzik az európaiakból. Ha valami nem úgy megy, ahogy ők gondolják, megsértődnek és levonulnak. Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja. Újra és újra neki kell veselkedni. Előbb-utóbb bejön. Munkára fel, kedves európaiak!”