Orbán Viktor hétfőn reggel bejelentette, hogy Donald Trump meghívta a sharm el-sheikhi békecsúcsra, ahol az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a Közel-Keleti Béketervet. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a meghívás „óriási eredmény”, és Magyarország büszke tagja a világ békepárti hálózatának.

Ez is jól mutatja, hogy Orbán Viktor valóban feltette a világtérképre Magyarországot.

A miniszterelnök szerint a békecsúcs a nemzetközi együttműködés példája, amelyet minden ország, helytől és súlytól függetlenül támogat. A bejelentés után azonnal Sharm el-Sheikh felé indul, és kiemelte, hogy a békefolyamat Ukrajnában is folytatható, amennyiben elkerülik a háborúpárti hangokat.