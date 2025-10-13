Így fogadta Orbán Viktort Donald Trump a Békecsúcson!

Magyarország ennek a békepárti hálózatnak büszke tagja. Ez is jól mutatja, hogy Orbán Viktor valóban feltette a világtérképre Magyarországot.
Orbán Viktor hétfőn reggel bejelentette, hogy Donald Trump meghívta a sharm el-sheikhi békecsúcsra, ahol az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a Közel-Keleti Béketervet. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a meghívás „óriási eredmény”, és Magyarország büszke tagja a világ békepárti hálózatának.
A miniszterelnök szerint a békecsúcs a nemzetközi együttműködés példája, amelyet minden ország, helytől és súlytól függetlenül támogat. A bejelentés után azonnal Sharm el-Sheikh felé indul, és kiemelte, hogy a békefolyamat Ukrajnában is folytatható, amennyiben elkerülik a háborúpárti hangokat.
