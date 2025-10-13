RETRO RÁDIÓ

Így fogadta Orbán Viktort Donald Trump a Békecsúcson!

Magyarország ennek a békepárti hálózatnak büszke tagja. Ez is jól mutatja, hogy Orbán Viktor valóban feltette a világtérképre Magyarországot.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.13. 18:03
Donald Trump békecsúcs Orbán Viktor

Orbán Viktor hétfőn reggel bejelentette, hogy Donald Trump meghívta a sharm el-sheikhi békecsúcsra, ahol az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a Közel-Keleti Béketervet. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a meghívás „óriási eredmény”, és Magyarország büszke tagja a világ békepárti hálózatának. 

Ez is jól mutatja, hogy Orbán Viktor valóban feltette a világtérképre Magyarországot.
Ez is jól mutatja, hogy Orbán Viktor valóban feltette a világtérképre Magyarországot. 

A miniszterelnök szerint a békecsúcs a nemzetközi együttműködés példája, amelyet minden ország, helytől és súlytól függetlenül támogat. A bejelentés után azonnal Sharm el-Sheikh felé indul, és kiemelte, hogy a békefolyamat Ukrajnában is folytatható, amennyiben elkerülik a háborúpárti hangokat. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu