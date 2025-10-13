Szijjártó Péter a Facebookon jelentette be: "Több mint két év reménykedés után az elmúlt percekben megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából."

Szijjártó Péter: Az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából Fotó: Purger Tamás

Nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám-megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja a közel-keleti népek számára. Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is!

- tette hozzá a külgazdasági- és külügyminiszter.