Két év várakozás után érkezett az örömhír.
Szijjártó Péter a Facebookon jelentette be: "Több mint két év reménykedés után az elmúlt percekben megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából."
Nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám-megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja a közel-keleti népek számára.
Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is!
- tette hozzá a külgazdasági- és külügyminiszter.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.