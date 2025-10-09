Donald Trump megcsinálta: tűzszünet jön és béke

Az Egyesült Államok elnökének közvetítésével történelmi megállapodás született.
Fantasztikus bejelentést tett Donald Trump a Truth Social platformon. Az Egyesült Államok elnöke a következőt írta: „Nagyon büszke vagyok, hogy bejelenthetem: Izrael és a Hamász is aláírja béketervünk első fázisát. Ez azt jelenti, hogy minden túsz hamarosan szabadon engedésre kerül, és Izrael visszavonja csapatait egy megállapodás szerinti vonalra, az első lépésként egy erős, tartós és örökké tartó béke felé.”
Ahogy arról a Magyar Nemzet ír: a béketerv első fázisa tűzszünetet és a túszok szabadon engedését irányozza elő, ami véget vethet a gázai konfliktusnak.
A történelmi jelentőségű bejelentés kapcsán Benjamin Netanjahu és a Hamász is nyilatkozott.
A terv első fázisának jóváhagyásával minden túszunk hazatér. Ez diplomáciai siker, valamint nemzeti és erkölcsi győzelem Izrael Állam számára
–közölte Izrael miniszterelnöke.
„Megerősítjük, hogy népünk áldozatai nem lesznek hiábavalóak, és hűek maradunk ígéretünkhöz – soha nem adjuk fel népünk nemzeti jogait, amíg el nem érjük a szabadságot, függetlenséget és önrendelkezést.”
– üzente a Hamász.
„A gázai fegyveres konfliktus lezárásáról született friss megállapodás újabb bizonyíték arra, hogy Donald Trump igazi békeelnök, a rendezés nyomán ráadásul rövidesen kiszabadulhat az utolsó magyar túsz is” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.
A tárcavezető a Harcosok Órája című műsorban fantasztikus hírnek nevezte a gázai megállapodást, és kiemelte, hogy ez már a sokadik olyan biztonsági konfliktus, amelynek feloldásában Donald Trump nélkülözhetetlen szerepet játszik és áttörésszerű sikert ér el.
„Én azt gondolom, hogy általában a közel-keleti béke egyetlen reménye Donald Trump, ezt mutatják a tények és a történelmi tapasztalatok. A Közel-Keleten mindenfajta kísérlet zajlott már az elmúlt sok-sok évtizedben arra, hogy ott békés egymás mellett élést teremtsenek az ottani nemzetek, az ottani emberek számára. Ezek a kísérletek mind-mind kudarcba fulladtak egy kivételével” – fogalmazott.
Szavai szerint ezt az egy kivételt a Donald Trump védnöksége alatt 2020-ban aláírt Ábrahám-megállapodások jelentik, amelyek keretében Izrael normalizálni tudta a kapcsolatait több arab állammal.
„Senki nem hitte el, hogy Donald Trumpnak ez a terve sikeres lehet, azonban bebizonyosodott, hogy hosszú évtizedek kudarcai után Donald Trump tervei jelentik az egyetlen reális forgatókönyvet arra, hogy a Közel-Keleten az emberek végre visszakapják a békés, nyugodt, rakétatámadásoktól és terrortámadásoktól mentes, biztonságos életnek a jogát, a lehetőségét” – húzta alá.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Donald Trump most egy újabb, nagyon súlyos biztonsági konfliktus feloldásában játszott nélkülözhetetlen szerepet, és Közép-Európában abban lehet reménykedni, hogy az amerikai elnök hasonlóan sikeres lesz az ukrajnai háború lezárásában is.
„A két biztonsági válság, a közel-keleti és az ukrajnai háború vonatkozásában az nagyon fontos közös vonás, hogy Donald Trump békeerőfeszítéseit nagyon sokan próbálják, próbálták és valószínűleg meg is fogják próbálni elgáncsolni. Mégis, a Közel-Keleten most úgy tűnik, hogy jó remény van a sikerre, és őszintén reméljük, hogy a sok gáncsolási, akadályozási, aláaknázási kísérlet ellenére Donald Trump sikeres lehet majd az ukrajnai béketeremtésben is” – jelentette ki.
A miniszter végül arra is kitért, hogy a Hamász palesztin terrorszervezet fogságában van egy magyar állampolgárságú személy is, aki még életben lehet. „Reméljük, hogy a Jóisten megsegít minket és őt meg a családját is, és a hétfői nappal, ahogy most a hírek szólnak, ő is együtt szabadulhat a Hamász fogságában lévő összes tússzal, és visszatérhet a családjához” – jegyezte meg.
