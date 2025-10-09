Donald Trump megcsinálta: tűzszünet jön és béke

Fantasztikus bejelentést tett Donald Trump a Truth Social platformon. Az Egyesült Államok elnöke a következőt írta: „Nagyon büszke vagyok, hogy bejelenthetem: Izrael és a Hamász is aláírja béketervünk első fázisát. Ez azt jelenti, hogy minden túsz hamarosan szabadon engedésre kerül, és Izrael visszavonja csapatait egy megállapodás szerinti vonalra, az első lépésként egy erős, tartós és örökké tartó béke felé.”

Donald Trump: Izrael és a Hamász is aláírja béketervünk első fázisát (Fotó: Kent Nishimura / MTI)

Ahogy arról a Magyar Nemzet ír: a béketerv első fázisa tűzszünetet és a túszok szabadon engedését irányozza elő, ami véget vethet a gázai konfliktusnak.

A történelmi jelentőségű bejelentés kapcsán Benjamin Netanjahu és a Hamász is nyilatkozott.

A terv első fázisának jóváhagyásával minden túszunk hazatér. Ez diplomáciai siker, valamint nemzeti és erkölcsi győzelem Izrael Állam számára

–közölte Izrael miniszterelnöke.

„Megerősítjük, hogy népünk áldozatai nem lesznek hiábavalóak, és hűek maradunk ígéretünkhöz – soha nem adjuk fel népünk nemzeti jogait, amíg el nem érjük a szabadságot, függetlenséget és önrendelkezést.”

– üzente a Hamász.

Szijjártó Péter: a gázai megállapodás újabb bizonyíték arra, hogy Donald Trump igazi békeelnök

„A gázai fegyveres konfliktus lezárásáról született friss megállapodás újabb bizonyíték arra, hogy Donald Trump igazi békeelnök, a rendezés nyomán ráadásul rövidesen kiszabadulhat az utolsó magyar túsz is” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A tárcavezető a Harcosok Órája című műsorban fantasztikus hírnek nevezte a gázai megállapodást, és kiemelte, hogy ez már a sokadik olyan biztonsági konfliktus, amelynek feloldásában Donald Trump nélkülözhetetlen szerepet játszik és áttörésszerű sikert ér el.

„Én azt gondolom, hogy általában a közel-keleti béke egyetlen reménye Donald Trump, ezt mutatják a tények és a történelmi tapasztalatok. A Közel-Keleten mindenfajta kísérlet zajlott már az elmúlt sok-sok évtizedben arra, hogy ott békés egymás mellett élést teremtsenek az ottani nemzetek, az ottani emberek számára. Ezek a kísérletek mind-mind kudarcba fulladtak egy kivételével” – fogalmazott.