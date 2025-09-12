Donald Trump szerint elfogták Charlie Kirk gyilkosát

Donald Trump elnök komoly bejelentéssel élt, pénteken. Elfogták a Charlie Kirk elleni lövöldözés gyanúsítottját.

Nagy bizonyossággal hiszem, hogy őrizetben van

– mondta Trump a Fox Newsnak adott interjújában.

Az elnök elmondása alapján a gyanúsítottat az apja adta fel a hatóságoknak a kegyetlen merényletet követően. Trump előző nap megható szavakkal emlékezett meg Kirkről, és bejelentette, hogy posztumusz megkapja az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését, a Presidential Medal of Freedomot – írja a CNN. – A díjátadó időpontját még nem közölték, de Trump szerint „nagyon, nagyon nagy tömeg” lesz jelen.

Nagyon hiányzik nekünk, de kétségem sincs afelől, hogy Charlie hangja és a bátorság, amellyel fiatalok százezreinek a szívébe lelket öntött, tovább él

– mondta az elnök, aki a gyilkosságot „Amerika sötét pillanatának” nevezte.

A felvétel mellett más nyomok is vannak Charlie Kirk gyilkosától

Az FBI nyilvánosságra hozott egy biztonsági kamera felvételt, amelyen a feltételezett mesterlövész a Utah Valley University tetejéről menekül el a gyilkosság után. A videón egy, „főiskolás korúként” leírt férfi látható, aki sietősen távozik a tetőről, majd leereszkedik és leugrik. A nyomozók a menekülő tenyérnyomatát, cipőnyomatát, és alkarja lenyomatának egy részét is felfedezték a helyszínen.

Kis idő elteltével a rendőrök egy nagy erejű csavarzáras puskát is találtak egy erdős területen, amiről azt feltételezik, hogy a merényletet elkövető fegyver volt.



