RETRO RÁDIÓ

Fotón Charlie Kirk lehetséges gyilkosa

A hatóságok szerint a gyanúsított főiskolás korú lehet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.11. 19:05
charlie kirk Pentagon fbi donald trumpnak

Az FBI közzétette a Charlie Kirk-et lelövő személy fényképeit, hogy segítséget kérjen a gyanúsított azonosításához. A konzervatív politikai aktivistát szerdán, az utahi Oremben található Utah Valley Egyetemen tartott rendezvényen lőtték le és ölték meg. A hatóságok szerint a gyanúsított főiskolás korúnak tűnik, a támadás után pedig a környékre menekült. A helyszínen egy nagy teljesítményű puskát találtak, továbbá elemzik a gyanúsított láb- és alkarlenyomatát is. Korábban két személyt kihallgattak, de bizonyíték hiányában szabadon engedték őket – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Donald Trump bejelentette, hogy posztumusz elnöki szabadságéremmel tünteti ki Charlie Kirk-et.
Donald Trump bejelentette, hogy posztumusz elnöki szabadságéremmel tünteti ki Charlie Kirk-et.  Fotó: AFP

Donald Trump bejelentette, hogy posztumusz elnöki szabadságéremmel tünteti ki Kirk-et. 

Charlie generációjának óriása volt, a szabadság bajnoka és emberek millióinak inspirációja

– mondta az elnök a Pentagonban tartott szeptember 11-i megemlékezésen. Hozzátette, hogy a nemzet imádkozik Kirk feleségéért, Erikáért és két gyermekéért.

A közösség és a politikai élet szereplői elítélték a támadást, amely újabb sokkot okozott az Egyesült Államokban. A hatóságok továbbra is nyomoznak, és kérik a lakosság segítségét a gyanúsított felkutatásában.

A gyilkosság után az interneten balliberális gyűlölet és kárörvendés jelent meg, ami tovább növelte a feszültséget. Donald Trump közben halálbüntetés kiszabását szorgalmazta arra a férfira, aki egy ukrán nőt késelt halálra.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu