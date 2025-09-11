Fotón Charlie Kirk lehetséges gyilkosa

Az FBI közzétette a Charlie Kirk-et lelövő személy fényképeit, hogy segítséget kérjen a gyanúsított azonosításához. A konzervatív politikai aktivistát szerdán, az utahi Oremben található Utah Valley Egyetemen tartott rendezvényen lőtték le és ölték meg. A hatóságok szerint a gyanúsított főiskolás korúnak tűnik, a támadás után pedig a környékre menekült. A helyszínen egy nagy teljesítményű puskát találtak, továbbá elemzik a gyanúsított láb- és alkarlenyomatát is. Korábban két személyt kihallgattak, de bizonyíték hiányában szabadon engedték őket – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Donald Trump bejelentette, hogy posztumusz elnöki szabadságéremmel tünteti ki Charlie Kirk-et. Fotó: AFP

Donald Trump bejelentette, hogy posztumusz elnöki szabadságéremmel tünteti ki Kirk-et.

Charlie generációjának óriása volt, a szabadság bajnoka és emberek millióinak inspirációja

– mondta az elnök a Pentagonban tartott szeptember 11-i megemlékezésen. Hozzátette, hogy a nemzet imádkozik Kirk feleségéért, Erikáért és két gyermekéért.

A közösség és a politikai élet szereplői elítélték a támadást, amely újabb sokkot okozott az Egyesült Államokban. A hatóságok továbbra is nyomoznak, és kérik a lakosság segítségét a gyanúsított felkutatásában.

A gyilkosság után az interneten balliberális gyűlölet és kárörvendés jelent meg, ami tovább növelte a feszültséget. Donald Trump közben halálbüntetés kiszabását szorgalmazta arra a férfira, aki egy ukrán nőt késelt halálra.