Charlie Kirk halálát ünnepelte a Kutyapárt politikusa

,,Jánosi Gergely, a Kutya Párt XI. kerületi politikusa a Facebookon ünnepelte Charlie Kirk amerikai konzervatív kommentátor és Trump elnök

támogatójának fejbe lövését" – olvasható Steiner Attila államtitkár bejegyzésében. – ,,Sajnos ez nem meglepő… a közéletben egyre több a gyűlöletkeltő kijelentés."

Charlie Kirk amerikai influenszer fejbelövését ünnepelte Jánosi Gergely. Fotó: AFP

– Majka és Krúbi fenyegetőznek, tiszás politikusok erőszakoskodnak, a Tisza szigetekben embertelen abúzusok történnek, Magyar Péter pedig arról beszél, hogy újságírókat kellene a Dunába lökni. Magyar embereket uszítanak magyar emberek ellen, erőszakra buzdítanak színpadon, rendezvényeken és a közösségi médiában. Ennek véget kell vetni! Az erőszak, az abúzus, a gyilkosságok megünneplése, a faji vagy vallási kirekesztés és a gyűlölet nem lehet része a magyar közéletnek. Ezért felszólítom Jánosi Gergelyt: ha maradt benne egy cseppnyi emberi érzés és felelősségtudat, azonnali hatállyal mondjon le mandátumáról! Felszólítom továbbá a Kutya Pártot is, hogy egyértelműen határolódjon el a gyűlöletkeltéstől, és zárja ki soraiból Jánosi Gergelyt! - írta Steiner Attila.

Úgy tűnik, nekik semmi sem szent. Választókerületem egyik önkormányzati képviselője a mai napon átlépett egy határt, amikor ünnepelte Charlie Kirk amerikai influenszer fejbelövését. Ami történt, az egy tragédia, egy családé, egy politikai közösségé és egy nemzeté. Elfogadhatatlannak tartom a kutyapárti képviselő hozzáállását, ezért felszólítom Jánosi Gergelyt, hogy azonnali hatállyal mondjon le a mandátumáról! Felszólítom továbbá a Kutya Pártot, hogy azonnal határolódjon el a gyűlöletkeltéstől és zárja ki soraiból Jánosi Gergelyt. Nem fér bele a politikai harcba egy halálhír ünneplése.

– hangzik el a Facebook videóban.