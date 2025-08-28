RETRO RÁDIÓ

Szijjártó Péter: "Ez a támadás nem maradhat következmények nélkül"

Magyarország energiaellátása nem játék – ezt is világossá tette a kormány legújabb döntése.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.28. 07:23
A Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadás után Szijjártó Péter bejelentette: kitiltják a támadásért felelős ukrán katonai egység parancsnokát Magyarországról és a teljes schengeni övezetből.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter videóban közölte a döntést

A magyar kormány határozottan reagált arra a rendkívül súlyos támadásra, amelyet az ukrán hadsereg hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter videóban közölte a döntést: a támadást végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát kitiltják Magyarországról, valamint a teljes schengeni övezetből.

A miniszter azt hangsúlyozta: Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából.

A Barátság kőolajvezeték nélkül Magyarországot kőolajjal ellátni nem lehet

– figyelmeztetett, majd hozzátette:

Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadásuk elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és persze Szlovákiának ártanak.

A legutóbbi támadás különösen veszélyes volt, hiszen a helyreállítás olyan hosszú időt vett igénybe, hogy – Szijjártó Péter szavai szerint – „kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használnunk”.

– jelentette ki a külügyminiszter. 

