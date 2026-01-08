Orbán Viktor: Magyarország egy MAGYAR ország

Magyarország az magyar (szünet) ország. Meggyőződésem, hogy Brüsszelben az Európai Uniónak tagjaként csak akkor lehet értelmes politikát folytatni, ha szuverén vagy. Magyarország nem akar semmilyen föderális berendezkedésben részt venni, sőt miután az alapszerződés kifejezetten megadja a lehetőséget Magyarország számára, hogy egy nem föderális Európai Uniónak legyen a tagja, ezekhez a jogokhoz ragaszkodunk, ideértve a szuverén külpolitikát is, ideértve a szuverén energiapolitikát, és sorolhatnám tovább. Tehát a jövőnket az unión belül képzeljük el, a NATO védelmi pajzsának biztonságában, szuverén külpolitikát és szuverén gazdaságpolitikát folytatva. Ez lehetséges. Ez eltér a föderalista, ma azt mondanám, hogy háborúpárti és ukránpárti, háborús európai elit stratégiájától, nyelvezetétől és gondolkodásmódjától. De ez nem baj, mert az Európai Unióban különböző felfogású államok is lehetnek egyszerre tagjai az uniónak. És ez így van jól