Hatalmas bejelentés: A kormány és az OTP közösen építi újjá a gödöllői kastélyt

Magyarország kormánya és az OTP Bank közösen újjáépíti a gödöllői kastélyt – közölte Lázár János Gödöllőn. A miniszter történelminek nevezte ezt a napot, hiszen az OTP 20 milliárd forintot ajánl fel az épület megújuláshoz, ehhez a kormány ugyancsak 20 milliárd forinttal járul hozzá - írja a Magyar Nemzet.

Ahogy azt a Metropol korábban megírta, Orbán Viktor hatalmas bejelentéssel érkezik hétfőn reggel, amelyet Csányi Sándorral jelentettek be.

Ezt a hétfőt egy darabig nem felejtjük el. Kezdésnek egy bő óra múlva Csányi Sándorral olyan bejelentést teszünk, amit évtizedekig emlegetni fognak Gödöllőn, és az egész országban. “Legyetek hű magyarok tettel, és nem puszta szóval…”

- írta a bejegyzéshez a miniszterelnök.

Ha újra kellene kezdeni, 40 milliárd forint nem lenne elég a gödöllői kastélyra

Csányi Sándor arról beszélt, megtiszteltetés számára a közös ünneplés. Mint mondta, szomorú volt, hogy a kastély egy része az enyészetté válik, ez egy 6000 négyzetméteres rész.

Így örömmel vettem, mikor Lázár János a kastély örökbefogadása kapcsán megkeresett, és megállapodtunk az együttműködésben

– mondta. Jelezte, jövőbe mutató módon újítják fel, önfenntartó lesz a kastély.

Orbán Viktor Gödöllőn elsőként köszönetet mondott mindenkinek, aki a kastély fenntartásában segédkezett. Jelezte, ha újra kellene kezdeni a munkát, a 40 milliárd forint nem lenne elegendő, így az ő érdemük jelentős.

Lázár János történelmi visszatekintéséről azt mondta, irigykedve tekintünk vissza a XIX. századra, sok erős és tehetős ember adakozott a nemzet javára, és a magyar kormány sem szeretne szégyenkezni e téren. Ennek kapcsán a kormányfő felidézte a kormány elmúlt 15 évének eredményeit ezen a téren.

Mint mondta, a 20 század nem volt kegyes a haza kastélyokhoz, de az elmúlt években számos kastélyt és egyházi épületet újított fel a kormány.

Jelezte, az önkormányzatok a saját forrásaik terhére 66 milliárd forintot dobtak össze az épített örökség megvédésre.

Mint mondta, a mostani felújítás nem csak a történelmi épületre, hanem a kastélyparkra is kiterjed, és remélhetőleg olyan lesz, ahogy Sisi is látta.