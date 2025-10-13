Orbán Viktort meghívta Donald Trump a Békecsúcsra

Ez a hétfő felejthetetlen lesz. Csányi Sándorral nagy bejelentésre készül a miniszterelnök, majd azonnal indul Sharm el-Sheikhbe, a Békecsúcsra.
Orbán Viktor a Facebookon jelentette be: "szombat éjjel került a kezembe Trump elnök meghívója a Békecsúcsra, ahol az USA, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a Közel-Keleti Béketervet. Óriási eredmény."
Ezt a hétfőt egy darabig nem felejtjük el. Kezdésnek egy bő óra múlva Csányi Sándorral olyan bejelentést teszünk, amit évtizedekig emlegetni fognak Gödöllőn, és az egész országban. “Legyetek hű magyarok tettel, és nem puszta szóval…”
Utána azonnal irány Sharm el-Sheikh. Magyar idő szerint szombat éjjel került a kezembe Trump elnök meghívója a Békecsúcsra, ahol az USA, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a Közel-Keleti Béketervet. Óriási eredmény.
Trump elnök megcsinálta. És ha nem csábulunk el a háborúpárti szirénhangoknak, Ukrajnában is meg fogja csinálni. Ehhez minden támogatást meg kell adjunk!
Földrajzi helyre, országméretre, és súlyra való tekintet nélkül létezik a világon egy békepárti hálózat, amely mindenhol, legyen az Közel-Kelet, Kaukázus, vagy éppen Ukrajna, egymást segítve összedolgozik a békéért. Magyarország ennek a békepárti hálózatnak, a normális emberek koalíciójának büszke tagja.
- szögezte le Orbán Viktor.
