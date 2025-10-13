RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktort meghívta Donald Trump a Békecsúcsra

Ez a hétfő felejthetetlen lesz. Csányi Sándorral nagy bejelentésre készül a miniszterelnök, majd azonnal indul Sharm el-Sheikhbe, a Békecsúcsra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.13. 07:37
Módosítva: 2025.10.13. 08:14
Orbán Viktor békecsúcs Trump

Orbán Viktor a Facebookon jelentette be: "szombat éjjel került a kezembe Trump elnök meghívója a Békecsúcsra, ahol az USA, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a Közel-Keleti Béketervet. Óriási eredmény."

Orbán Viktort is meghívta Trump a Békecsúcsra. Fotó: Orbán Viktor / Facebook
Orbán Viktort is meghívta Trump a Békecsúcsra. Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ezt a hétfőt egy darabig nem felejtjük el. Kezdésnek egy bő óra múlva Csányi Sándorral olyan bejelentést teszünk, amit évtizedekig emlegetni fognak Gödöllőn, és az egész országban. “Legyetek hű magyarok tettel, és nem puszta szóval…”

Utána azonnal irány Sharm el-Sheikh. Magyar idő szerint szombat éjjel került a kezembe Trump elnök meghívója a Békecsúcsra, ahol az USA, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a Közel-Keleti Béketervet. Óriási eredmény.

Trump elnök megcsinálta. És ha nem csábulunk el a háborúpárti szirénhangoknak, Ukrajnában is meg fogja csinálni. Ehhez minden támogatást meg kell adjunk!

Földrajzi helyre, országméretre, és súlyra való tekintet nélkül létezik a világon egy békepárti hálózat, amely mindenhol, legyen az Közel-Kelet, Kaukázus, vagy éppen Ukrajna, egymást segítve összedolgozik a békéért. Magyarország ennek a békepárti hálózatnak, a normális emberek koalíciójának büszke tagja.

- szögezte le Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu