"Első unokás meccs" - Megható pillanatot osztott meg Orbán Viktor

Hamarosan kezdetét veszi a Magyarország-Örményország meccs, amelyen ott van a magyar miniszterelnök is, Orbán Viktor. Ez a mostani meccs ráadásul - az eredménytől függetlenül -, bizonyára igazán emlékezetes marad az államfő számára.

Orbán Viktor is figyelemmel kíséri a magyar-örmény meccset / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Unokájával szurkol a magyaroknak Orbán Viktor

Kiszurkoljuk. Hajrá, magyarok!

- írta meg a Facebook-oldalán Orbán Viktor, egy fotó társaságában, amelyen az unokájával látható.

Első unokás meccs

- olvasható a fotón.