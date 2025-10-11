"Első unokás meccs" - Megható pillanatot osztott meg Orbán Viktor

A miniszerelnök a közösségi oldalán osztotta meg a megható pillanatot. Orbán Viktor is kint van, hogy szurkoljon a magyaroknak.
Hamarosan kezdetét veszi a Magyarország-Örményország meccs, amelyen ott van a magyar miniszterelnök is, Orbán Viktor. Ez a mostani meccs ráadásul - az eredménytől függetlenül -, bizonyára igazán emlékezetes marad az államfő számára.
Kiszurkoljuk. Hajrá, magyarok!
- írta meg a Facebook-oldalán Orbán Viktor, egy fotó társaságában, amelyen az unokájával látható.
Első unokás meccs
- olvasható a fotón.
