"Első unokás meccs" - Megható pillanatot osztott meg Orbán Viktor

A miniszerelnök a közösségi oldalán osztotta meg a megható pillanatot. Orbán Viktor is kint van, hogy szurkoljon a magyaroknak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.11. 17:58
Módosítva: 2025.10.11. 18:00
Hamarosan kezdetét veszi a Magyarország-Örményország meccs, amelyen ott van a magyar miniszterelnök is, Orbán Viktor. Ez a mostani meccs ráadásul - az eredménytől függetlenül -, bizonyára igazán emlékezetes marad az államfő számára.

Orbán Viktor is figyelemmel kíséri a magyar-örmény meccset / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán /  MTI

Unokájával szurkol a magyaroknak Orbán Viktor

Kiszurkoljuk. Hajrá, magyarok!

- írta meg a Facebook-oldalán Orbán Viktor, egy fotó társaságában, amelyen az unokájával látható. 

Első unokás meccs

- olvasható a fotón.

 

