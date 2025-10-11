RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Lángos helyett aláírásgyűjtés

A közösségi oldalán osztotta meg a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.11. 14:15
Orbán Viktor Koppenhágában botrány Európa Magyarország aláírásgyűjtés Brüsszel

"Szombat reggel. Pesterzsébeti piac. Lángos helyett aláírásgyűjtés" - írta meg a Facebook-oldalán Orbán Viktor, néhány fotó társaságában.

Orbán Viktor
Ezt üzente Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher /  MTI

 Orbán Viktor szombaton egy Facebook-bejegyzésben közölte, hogy pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét, amely szerint Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. Ezzel a tervvel szemben "újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen" írja az Origo.

Orbán Viktor azt is közölte, Dániában világossá tette, ebből Magyarország nem kér, ezért hadjáratot indítottak Magyarország ellen, amiben a fegyvertár széles:

  • kémvádak,
  • álhír-botrányok
  • és jogi ügyeskedés

– sorolta, majd hangsúlyozta:

Megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is. Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen.

A miniszterelnök jelezte, hogy ott lesznek minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!


 

 

