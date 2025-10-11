Orbán Viktor: Lángos helyett aláírásgyűjtés

A közösségi oldalán osztotta meg a miniszterelnök.
"Szombat reggel. Pesterzsébeti piac. Lángos helyett aláírásgyűjtés" - írta meg a Facebook-oldalán Orbán Viktor, néhány fotó társaságában.
Orbán Viktor szombaton egy Facebook-bejegyzésben közölte, hogy pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét, amely szerint Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. Ezzel a tervvel szemben "újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen"- írja az Origo.
– sorolta, majd hangsúlyozta:
Megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is. Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen.
A miniszterelnök jelezte, hogy ott lesznek minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!
