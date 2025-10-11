Orbán Viktor: Aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen

"Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van" - jelentette be a miniszterelnök.
Orbán Viktor szombat reggel Facebook-oldalán jelentette be: "Megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is."
Forró ősz elé nézünk. Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé.
Pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét: Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg. Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek.
Dániában világossá tettem: mi ebből nem kérünk. Azóta hadjáratot indítottak Magyarország ellen. A fegyvertár széles. Kémvádak, álhír-botrányok és jogi ügyeskedés. Megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is.
Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen. Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!
- jelentette be a miniszterelnök.
