Orbán Viktor: Aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen

"Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van" - jelentette be a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.11. 07:47
Orbán Viktor brüsszeli terv aláírásgyűjtés háború

Orbán Viktor szombat reggel Facebook-oldalán jelentette be: "Megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is."

Orbán Viktor Fotó: Facebook

Forró ősz elé nézünk. Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé.

Pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét: Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg. Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek. 

Dániában világossá tettem: mi ebből nem kérünk. Azóta hadjáratot indítottak Magyarország ellen. A fegyvertár széles. Kémvádak, álhír-botrányok és jogi ügyeskedés. Megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is. 

Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen. Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!

- jelentette be a miniszterelnök.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
