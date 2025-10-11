RETRO RÁDIÓ

Amíg itthon van a válogatottban, Orbán Willi utódját tesztelik Lipcsében

Veszélyben válogatott klasszisunk helye az RB Leipzig kezdőcsapatában? Orbán Willi posztján már az utódot tesztelte a lipcsei edző.

Szerző: MM
Létrehozva: 2025.10.11. 09:00
Orbán Willi válogatott RB Leipzig Ole Werner Castello Lukeba

Nem lehet nyugodt a magyar labdarúgó-válogatott védelmének oszlopa, Orbán Willi. Miközben a Marco Rossi szövetségi kapitány csapatában már 60-szor szerepelt klasszis Telkiben készült az Örményország (szombat, 18.00, tv: M4 Sport), majd a Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre, német klubcsapatában a helyére törnek.

Orbán Willi (balra) mellett az utódai? Bitshiabu (középen) örökölheti meg tőle a posztját Lukeba oldalán
Orbán Willi (balra) mellett az utódai? Bitshiabu (középen) örökölheti meg tőle a posztját Lukeba oldalán      Fotó: Getty Images

A 32 éves, 2018 októbere óta magyar válogatott Orbán Willi az RB Leipzig nagy nyári átalakulása után, az új edzőnél, Ole Wernernél is az amúgy megfiatalított gárda alapembere maradt. Ugyanakkor a csapatkapitányi tisztségről leváltották, és a szintén biztos kezdő Gulácsi Péter állandósuló dicsérete is kétélű dolog. Ha több meccsen is szinte egyedül a 35 éves magyar kapus bravúrjainak tulajdonították a Bundesliga-tabellán harmadik Lipcse sikereit, akkor az Orbán vezényelte védelem nem végzi valami jól a dolgát. Mindezek után jött most a hír az RB háza tájáról: a válogatott kerettagok távollétében lejátszott titkos edzőmeccsen, a cseh Dukla Praha ellen (2-2) Werner mester az első (mellesleg 2-0-ra megnyert) félidőben kipróbálta a Castello Lukeba, El Chadaille Bitshiabu belső védőpárost, és nagyon is elégedett volt a tőlük látottakkal. Övék lehet a jövő az immár 11. éve a klubot szolgáló Orbán Willi rovására, csak az a kérdés, mikortól.

Orbán Willi edzője változtatáson agyal?

A 22 éves Lukeba bekk létére a lipcsei klub legértékesebb játékosa (a Transfermarkt 40 millió euróra, azaz 15,6 milliárd forintra taksálja), és eddig "A Gép"-ként emlegetett Orbán állandó társa volt a védelem közepén. A szintén francia utánpótlás-válogatott, de még csak 20 éves nagy tehetség, a tavaly kényszerűségből párszor balhátvédként bevetett Bitshiabu ellenben ebben a szezonban még egyetlen percnyi játéklehetőséghez jutott a magyar válogatott klublegenda mögött. 

Pontosabban éppen egy percre cserélte be Werner (akkor Lukeba helyére) a szezonnyitó sandhauseni 4-2-es kupasiker végén. A válogatott szünetben történtek után azonban ennél sokkal többen is reménykedhet – Orbán kárára.

– Számomra is fontos volt, hogy játéklehetőséget adjak Chadnek azon a poszton, ahol a leginkább otthonosan érzi magát. Működhet a párosuk – idézte az RB Live hírblog Ole Werner vezetőedzőt, aki a cikkíró szerint elképzelhetőnek tartja a Lukeba, Bitshiabu páros bevetését "élesben", tétmérkőzéseken is.

Az RB Leipzig legközelebb jövő szombaton az újonc Hamburger SV-t fogadja a német Bundesliga 7. fordulójában.

 

