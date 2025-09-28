RETRO RÁDIÓ

Gulácsiék menetelnek, mégis belegázolt a lelkükbe a főnökük

Hiába nyerik sorra a meccseiket, a sportigazgató szerint ezt a magyar kapusnak és a mázlinak köszenhetik. Gulácsi Péter és Orbán Willi csapata messze van a bajnokesélyestől.

Szerző: LL
Létrehozva: 2025.09.28. 17:50
Ijesztően rossz rajt után az RB Leipzig úgy megijedt a címvédő Bayern München elleni 0-6-tól, hogy azóta sorozatban négy bajnokit nyert, és a harmadik helyen áll a német Bundesliga tabelláján. A szombati, wolfsburgi 1-0-s győzelmük után már sokan újra bajnokesélyesként tekintenek az új edzővel és jelentősen megfiatalított kerettel lendületbe jött lipcsei labdarúgókra. Csakhogy Gulácsi Péter, Orbán Willi és a többiek főnöke, Marcel Schäfer sportigazgató kőkemény szavakkal lehűtötte a kedélyeket.

Gulácsi Péter bravúrjainak és a szerencsének is köszönhette győzelmét a Lipcse
Noha a Dortmund csak egy, a Bayern három pont előnnyel vezet az RB Leipzig előtt, Schäfer az eredményeken túl a játék képét is figyelembe véve leszögezte: az előző szezont csak hetedikként zárt csapatuk idén is távol van attól, hogy a Bayern trónjára törjön. 

Gulácsi és a szerencse kellett a sikerhez

Szerinte a Wolfsburgban aratott győzelmet is inkább a szerencsének (főleg két kapufánál) és a bravúrosan védő Gulácsinak köszönhetik. A veterán magyar kapusnak 22 hazai gólszerzési kísérlet dacára sikerült nulláznia hátul – ez azonban egyben a csapat védőmunkájának a kritikája is.

– Amikor ilyen sok kapuralövést engedünk az ellenfélnek, akkor ki kell mondanunk: a védekezésünk nem olyan zárt és hatákony, ahogy azt szeretnénk. (...) Különösen a második félidővel nem voltam elégedett. Nem sikerült eleget birtokolnunk a labdát, támadásba lendülni, nyugalmat teremteni.

Őszintének kell lennünk önmagunkhoz. Egyik-másik szituációban csak Pete-nek (Gulácsi Péter beceneve – a szerző) köszönhettük, hogy nem kaptunk gólt. És szerencsénk is volt. A győzelem ellenére ez a mérkőzés nem úgy alakult, ahogy szerettük volna.

Vannak dolgok, amiket a lehető leghamarabb ki kell javítanunk. Ha ennyi szabad teret hagyunk és ennyi helyzetet engedünk, akkor érthető, ami a müncheni nyitómeccsen történt velünk, amikor egy Olise, egy Díaz vagy éppen egy Harry Kane volt a pályán az ellenfélnél. 

Fontos, hogy a győzelmek ellenére reálisak maradjunk. Rengeteg munka vár még ránk

– jelentette ki Marcel Schäfer, de Ole Werner vezetőedző értékelése is erre rímelt:

– Összességében egy kiegyenlített meccs volt, ma megérdemeltük, hogy szerencsénk legyen. Mindkét oldalon hihetetlenül sok gólszerzési lehetőség adódott. Mi is sokat átengedtünk, de volt egy nagyon jó kapusunk – bókolt a szakvezető is Gulácsinak, és pirított oda egyben Orbán Williéknek, nehogy hamis illúzókba ringassák magukat.

 

