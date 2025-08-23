Nem kímélik őket, Gulácsi és Orbán viszi el balhét az égés után

Óriási célokkal, még nagyobb veréssel rajtolt a német bajnokságban az RB Leipzig focicsapata. A Bundesligában egyeduralkodó Bayerntől ugyan ki lehet kapni, de ez a 0-6 mindenképpen sokkoló volt. A kezdőcsapatban ott volt Gulácsi Péter és Orbán Willi is, félő, hogy az első körben ők lesznek a bűnbakok.

Gulácsi nem ilyen kezdésről álmodott Fotó: AFP

A Sofascore oldalon a lipcsei csapatból a két magyar kapta a legrosszabb osztályzatot. Gulácsi - aki pályafutása egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte el - 4,3-mal zárt, Orbán pedig 5,2,-vel. Ez azok után bajos pláne, hogy mindkettejük sorsa bizonytalan volt a szezon előtt. Orbán el is vesztette a csapatkapitányi karszalagot, Gulácsi pedig az utolsó napokban szerezte meg a kezdő posztot. Gyanítható, hogy a kapuskérdés újra terítékre kerül, s félő, hogy hamarabb esélyt kaphat a belga Maarten Vandervoordt.

Gulácsiékat berendelték

Ola Werner, a lipcseiek nyáron kinevezett vezetőedzője katasztrófáról beszélt, és azt is közölte, hogy már a meccs másnapján válságértekezletet tart.

Werner annak talán örülhet, hogy Marcel Schäfer sportigazgató ugyanezt nem említette, azt viszont igen, hogy nehéz lesz felállni egy ilyen vereség után. Persze innen csak felfelé vezethet az út, Gulácsiék jövő szombaton a Heidenheim elleni hazai meccsel folytatják a bajnokságot - írja a Magyar Nemzet.