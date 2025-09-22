Gulácsi miatt tört ki a balhé, beleköpött a főnökei levesébe

Szombaton a Köln elleni 3-1-es sikerrel, másnap a Sky német sportműsorának sztárvendégeként ünnepelte Gulácsi Péter a 250. német Bundesliga-mérkőzését. Az RB Leipzig csapatánál már a 11. szezonját töltő, 35 éves magyar kapus beszélt többek között arról, hogyan álltak talpra (azaz: nyertek sorozatban három meccset) a Bayern elleni 0-6-os kezdés után; hogyan változott mára a játékstílusa („Már nem elég csak megfogni a labdákat”, be kell kapcsolódnia a játékba is); és hogy szívesen meghosszabbítaná a jövő nyárig érvényes szerződését. A lipcsei Volkszeitung (LVZ) ez utóbbival kapcsolatban érdekes sztorit osztott meg a színfalak mögül: az új edző, Ole Werner a szezonrajt előtt kiakasztotta az RB vezetőit azzal, hogy a nagy fiatalítás és spórolás közepette a rutinos magyart választotta a 12 évvel fiatalabb, ráadásul méregdrága belga vetélytársa rovására. Gulácsi Vandevoordt elé helyezését rossz szemmel nézte a főnökség.

Gulácsi Vandevoordt elé helyezése nem tetszett a lipcsei klubvezetőknek Fotó: AFP

Gulácsi Péter a tavalyi szezonban is a kispadra kényszerítette a 10 millió euróért (4 milliárd forint) megvett, de éppen a több játéklehetőség és a fejlődése érdekében két évig még kölcsönjátékosként Genkben hagyott Maarten Vandevoordtot. A belga kapus már 2024-ben a klubhoz érkezve csalódottan fogadta a mellőzését – még ha mindig el is ismeri magyar vetélytársa erényeit –, az újabb hátrasorolás pedig súlyos döntésre késztetheti: a helyi lap szerint télen távozhat az RB-től. Igaz, egyelőre inkább csak kölcsönbe, de kérdés, mit lép Gulácsi újabb szerződéshosszabbítása esetén a Bajnokok Ligája valaha volt legfiatalabb kapusa (2019-ben 17 éves, 9 hónapos és 14 napos korában védett, akkor a Napoli hazai pályán 4-0-ra legyőzte a csapatát, a Genket).

Gulácsi Vandevoordtot is lepipálta

A szerződésem a szezon végéig szól, a klub a fiatalítás útját járja, és pedig már nem vagyok a legfiatalabb. Ugyanakkor a családommal együtt boldogok vagyunk Lipcsében, és nagyon örülnék, ha jövőre is itt folytathatnám

– mondta most a jövőjével kapcsolatban Gulácsi Péter.

A cikkben megjegyzik, hogy a nyáron érkezett új edző, Ole Werner eddigi tán legmeglepőbb döntése volt, amikor a már leírt Gulácsit hirdette ki a lipcsei kapuspárharc győztesének. Még akkor is, ha az előző idényben a magyar klubikon volt az amúgy gyengén teljesítő csapat legjobbja, sőt a Kicker szerint az egész Bundesliga kapusai közül is kiemelkedett, "mint világítótorony a ködben". Mégis, hónapok óta azt zengte a teljes német sportsajtó, hogy 2025 őszétől biztosan Vandevoordt lesz a kezdőcsapat tagja. Hiszen Gulácsi remek teljesítményén kívül minden a szép jövő előtt álló belga mellett szólt: az életkora, a magas vételára, az alacsonyabb fizetése, és ezekkel párhuzamosan a klubnál meghirdetett fiatalítás és takarékoskodás. És az igazsághoz hozzátartozik, hogy Vandevoordtnak sem azt ígérték a megszerzésekor, hogy évekig a kispadot melegítheti majd Gulácsi mögött.