Súlyos döntést hoznak, Gulácsi Péternek csökkenni fog a fizetése

Tavaly óta a komplett német sportsajtó biztosra vette, hogy Gulácsi Péter ebben a szezonban az RB Leipzig labdarúgócsapatának kispadjára vagy akár másik klubba kényszerül. A jövőjével kapcsolatos híresztelések dacára a 35 éves magyar kapus olyan jól tette a dolgát, hogy őt választották a német Bundesliga legjobbjának a posztján, majd a nyári felkészülés során újra ő nyerte a konkurenciaharcot az utódának szánt riválisa, Maarten Vandevoordt ellen. Ezek után hab a tortán, hogy a magyar klasszissal a legfrissebb hírek szerint – ellentétben az eddig biztosra vett jövő nyári távozásával – már újra szerződést hosszabbítanának a lipcsei vezetők, igaz, ezt Gulácsi fizetése bánhatja.

Mégis hosszabbítanának vele Lipcsében, de Gulácsi fizetése csökkenhet (Fotó: Getty Images)

Az Orbán Willi helyett csapatkapitánnyá kinevezett, német válogatott David Raummal és Gulácsival megkezdett tárgyalások egyik sarokpontja a fizetés lehet. Miután a Lipcse tavaly harmatgyengén szerepelt a Bajnokok Ligájában, majd a bajnoki tabellán hetedikként idén minden nemzetközi kupáról lemaradt, rengeteg pénz esett ki a költségvetésbe tervezett bevételekből. Ez a játékoskeret totális átalakítását, megfiatalítását – és olcsóbbá tételét hozta magával. Noha Orbán és Gulácsi az előzetes hírekre rácáfolva maradt a csapat rutinos oszlopa, de mindkét játékos jobb években kötött szerződésébe foglalt fizetése túl nagy terhet jelent a klubnak. A magyar válogatott védő kontraktusa csak 2027 nyarán jár le, a kapusé viszont már jövőre. Ha pedig a tekintélyes Kicker magazin információinak megfelelően a szerződését rövidesen meghosszabbítják, az minden bizonnyal együtt jár majd a gázsija jelentős mértékű csökkentésével.

Túl magas Gulácsi fizetése

Mint nemrég kiderült, a lipcsei keret legtöbbet kereső tagja az egyelőre a kispadig sem jutó korábbi gólzsák, Timo Werner a maga évi bruttó 10 millió eurós (3,9 milliárd forint) évi fizetésével. A listán holtversenyben (hetedmagával) második Orbán 5 millió euróval (2 milliárd forint), alig megelőzve az évente 4,5 millió euróval (1,8 milliárd forint) díjazott Gulácsit. Eközben az újonnan igazolt játékosok legfeljebb évi 3,5 millió eurót (1,3 milliárd forint) kapnak fixen, és csak az újbóli BL-szereplés kivívásával kaphatnak jelentős plusz prémiumot. Maradása esetén hasonlóan megnyirbálhatják Gulácsi juttatásait is.