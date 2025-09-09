Gulácsi és Orbán Willi megalázó helyzetbe került Lipcsében: ennyit keresnek évente

Alapemberként gürcölnek a csapat sikereiért, miközben egy társuk kétszer annyit keres a lelátón. Mégis Gulácsi Péter és Orbán Willi fizetését sokallják?!
A tavalyi gyenge szereplés és az idén elmaradt nemzeközi kupaszereplés miatt óriási bevétel esett ki az RB Leipzig költségetéséből. A játékoskeret drasztikus átalakításával, csütörtököt mondott sztárok sorának eladásával, és az újonnan szeződtetett labdarúgóknak ajánlott, a korábbiaknál sokkal karcsúbb fizetésekkel ügyesen gazdálkodott Marcel Schäfer ügyvezető. A német klub futballistáinak eddig évente átutalt mintegy 200 millió eurónyi (79 milliárd forint) bértömegből 39 millió eurót (15,4 milliárd forint) megspórolt. A Bild szerint ugyanakkor ez még csak a kezdet. A régóta Lipcsében szolgáló, és a korábbi jobb lehetőségek idején bőkezűen díjazott labdarúgók a hosszú távú szerződéseik miatt továbbra is jól keresnek. Közéjük tartozik a 2015 óta alapember Gulácsi Péter és Orbán Willi is.
A 35 évesen továbbra is elsőszámú kapus Gulácsinak jövő nyárig, a védelmet vezénylő, 33-hoz közelítő Orbánnak egy évvel később, 2027 nyaráig érvényes a jól fizető szerződése. Tegyük hozzá: a korábbi RB-sikerek alapján teljesen megérdemelten magas a két magyar klubikon gázsija.
Ráadásul mindketten kivívták az új vezetőedző, Ole Werner bizalmát is, és továbbra is biztos pontnak számítanak a klubnál zajló totális változások közepette. Nem úgy Timo Werner, aki Gulácsiék fizetésének a duplájával vezeti a kereseti toplistát – miközben a meccseket csak a lelátóról skubizza. Az összesen 213 lipcsei tétmeccsén 113 gólt szórt, 57-szeres német válogatott csatár 2020 nyaráig négy éven át a csapat legjobbjai közé tartozott. Csakhogy utána a Chelsea-nél (2020-22), majd az RB-hez másfél évre visszatérve (2022-24), a legutóbbi másfél szezonra pedig a Tottenhamnek kölcsönadva is leszerepelt. Ezt követi a piaci értéke is, hiszen bő öt éve még 80 millió euróra (31,5 milliárd forintra), ma már csak 7 millió euróra (2,8 milliárd forintra) taksálja a Transfermarkt.
Névrokona, Ole Werner vezetőedző hozzá hasonlóan nem számít a 29 éves, 22-szeres német válogatott védőre, a 2014 óta a klubot szolgáló Lukas Klostermannra, és a 27 éves, 45-szörös mali válogatott középpályásra, a 2019-től lipcsei Amadou Haidarára. Ők évente 5-5 millió eurót (2 milliárd forintot) kapnak a semmiért. Vagyis csak az említett trió 20 millió eurót (7,9 milliárd forintot) szakít játék nélkül a korábbinál sokkal szűkösebb klubkasszából. És mindez csak az alapfizetésük, a csapat eredményeiért járó prémiumokkal még sokkal magasabbra rúghat a fölösleges kiadás.
A pályán továbbra is becsülettel gürcölő játékosok közül jelenleg a 30-szoros német válogatott új csapatkapitány, David Raum, a 38-szoros osztrák válogatott Nicolas Seiwald, és a súlyos sérülése után lábadozó, 19-szeres német válogatott Benjamin Henrichs a topkereső: ők Orbán Willihez hasonlóan 5 millió euróval gazdagodnak. Gulácsi követi őket a maga 4,5 millió eurós (1,8 milliárd forintos) éves fizetésével.
Az új, takarékosabb klubmodellt jelzi, hogy az újonnan igazolt játékosok alapfizetése csak a kereseti lista utolsó harmadába tartozik. Közülük a három legjobban járt – a 20 éves dán Conrad Harder, a 22 éves belga Johan Bakayoko és a 23 éves brazil Romulo – is "csak" 3,5 millió eurót kapnak fixen. Akkor viszont majdnem a dupláját utalják majd át a számlájukra, ha a csapatot visszajuttatják a jól fizető Bajnokok Ligája-főtáblára.
1. Timo Werner: 10 millió euró (3,9 milliárd forint) – nem játszik;
2-7. Orbán Willi: 5 millió euró (2 milliárd forint);
David Raum: 5 millió euró (2 milliárd forint);
Nicolas Seiwald: 5 millió euró (2 milliárd forint);
Benjamin Henrichs: 5 millió euró (2 milliárd forint) – sérült;
Lukas Klostermann: 5 millió euró (2 milliárd forint) – nem játszik;
Amadou Haidara: 5 millió euró (2 milliárd forint) – nem játszik;
8-9. Gulácsi Péter: 4,5 millió euró (1,8 milliárd forint);
Xaver Schlager: 4,5 millió euró (1,8 milliárd forint).
(Forrás: Bild; a becsült fizetések bruttó, éves összegek)
