Gulácsi és Orbán Willi megalázó helyzetbe került Lipcsében: ennyit keresnek évente

A tavalyi gyenge szereplés és az idén elmaradt nemzeközi kupaszereplés miatt óriási bevétel esett ki az RB Leipzig költségetéséből. A játékoskeret drasztikus átalakításával, csütörtököt mondott sztárok sorának eladásával, és az újonnan szeződtetett labdarúgóknak ajánlott, a korábbiaknál sokkal karcsúbb fizetésekkel ügyesen gazdálkodott Marcel Schäfer ügyvezető. A német klub futballistáinak eddig évente átutalt mintegy 200 millió eurónyi (79 milliárd forint) bértömegből 39 millió eurót (15,4 milliárd forint) megspórolt. A Bild szerint ugyanakkor ez még csak a kezdet. A régóta Lipcsében szolgáló, és a korábbi jobb lehetőségek idején bőkezűen díjazott labdarúgók a hosszú távú szerződéseik miatt továbbra is jól keresnek. Közéjük tartozik a 2015 óta alapember Gulácsi Péter és Orbán Willi is.

Werner (balra) a lelátón többet keres, mint az alapember Gulácsi és Orbán együtt Fotó: TF-Images

A 35 évesen továbbra is elsőszámú kapus Gulácsinak jövő nyárig, a védelmet vezénylő, 33-hoz közelítő Orbánnak egy évvel később, 2027 nyaráig érvényes a jól fizető szerződése. Tegyük hozzá: a korábbi RB-sikerek alapján teljesen megérdemelten magas a két magyar klubikon gázsija.

Gulácsiék legalább megdolgoznak a pénzükért

Ráadásul mindketten kivívták az új vezetőedző, Ole Werner bizalmát is, és továbbra is biztos pontnak számítanak a klubnál zajló totális változások közepette. Nem úgy Timo Werner, aki Gulácsiék fizetésének a duplájával vezeti a kereseti toplistát – miközben a meccseket csak a lelátóról skubizza. Az összesen 213 lipcsei tétmeccsén 113 gólt szórt, 57-szeres német válogatott csatár 2020 nyaráig négy éven át a csapat legjobbjai közé tartozott. Csakhogy utána a Chelsea-nél (2020-22), majd az RB-hez másfél évre visszatérve (2022-24), a legutóbbi másfél szezonra pedig a Tottenhamnek kölcsönadva is leszerepelt. Ezt követi a piaci értéke is, hiszen bő öt éve még 80 millió euróra (31,5 milliárd forintra), ma már csak 7 millió euróra (2,8 milliárd forintra) taksálja a Transfermarkt.

Névrokona, Ole Werner vezetőedző hozzá hasonlóan nem számít a 29 éves, 22-szeres német válogatott védőre, a 2014 óta a klubot szolgáló Lukas Klostermannra, és a 27 éves, 45-szörös mali válogatott középpályásra, a 2019-től lipcsei Amadou Haidarára. Ők évente 5-5 millió eurót (2 milliárd forintot) kapnak a semmiért. Vagyis csak az említett trió 20 millió eurót (7,9 milliárd forintot) szakít játék nélkül a korábbinál sokkal szűkösebb klubkasszából. És mindez csak az alapfizetésük, a csapat eredményeiért járó prémiumokkal még sokkal magasabbra rúghat a fölösleges kiadás.