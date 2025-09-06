Megszólalt a főnök, óriási elismerést kapott Gulácsi és Orbán Willi

Fordult a kocka Lipcsében és a fiatalítást erőltető főnöknél is. Marcel Schäfer kitett egy sor rutinos játékost, de Gulácsi Péter és Orbán Willi maradtak központi figurák.
Új vezetőedzőjük, Ole Werner szezonrajt előtti döntéséig heteken-hónapokon át úgy festett a német sajtóértesülések alapján, hogy az RB Leipzig tíz év után lapátra teheti Gulácsi Pétert és Orbán Willit. Aztán a magyar kapusklasszis újra megnyerte a soros posztriválisa elleni konkurenciaharcot, a védőt pedig csak a csapatkapitányi tisztségtől fosztották meg, de ő is maradt a lipcsei futballklub kezdőcsapatában. Most pedig a főnökük, a korábban óriási fiatalítással fenyegető Marcel Schäfer is rendkívül elismerően beszélt a tapasztalt kerettagokról.
A Bundesliga-klub sportigazgatója szerint több rutinos játékos távozása után a fiatal tehetségek új tengelyre támaszkodhatnak – de abban változatlanul a 2015 óta Lipcsében szolgáló Gulácsival és Orbánnal.
– Ők rendkívül fontosak, az edző meghosszabbított kezei a pályán – utalt Schäfer a csapat megújult tengelyére, a magyar klubikonokon túl az új csapatkapitányra, David Raumra, illetve Xaver Schlagerre és Christoph Baumgartnerre.
Mindannyian olyan játékosok, akik már sokat tapasztaltak. Itt, Lipcsében, de a válogatottjaikban is. Ezért a többiek fölnézhetnek rájuk. És ezért természetesen hallgatnak is rájuk.
Erre a tengelyre akarjuk beépíteni a fiatal tehetségeinket. Ezért abszolút példaképeknek kell lenniük, élen járni a teljesítményükkel és 100 százalékig az RB útját járni – érvelt a lipcsei sportigazgató.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.