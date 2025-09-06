RETRO RÁDIÓ

Megszólalt a főnök, óriási elismerést kapott Gulácsi és Orbán Willi

Fordult a kocka Lipcsében és a fiatalítást erőltető főnöknél is. Marcel Schäfer kitett egy sor rutinos játékost, de Gulácsi Péter és Orbán Willi maradtak központi figurák.

2025.09.06.
Új vezetőedzőjük, Ole Werner szezonrajt előtti döntéséig heteken-hónapokon át úgy festett a német sajtóértesülések alapján, hogy az RB Leipzig tíz év után lapátra teheti Gulácsi Pétert és Orbán Willit. Aztán a magyar kapusklasszis újra megnyerte a soros posztriválisa elleni konkurenciaharcot, a védőt pedig csak a csapatkapitányi tisztségtől fosztották meg, de ő is maradt a lipcsei futballklub kezdőcsapatában. Most pedig a főnökük, a korábban óriási fiatalítással fenyegető Marcel Schäfer is rendkívül elismerően beszélt a tapasztalt kerettagokról.

Gulácsi (balra) és Orbán Willi nyártól új edzőt kapnak
Gulácsi Péter (balra) és Orbán Willi mellől sokan kiestek, de ők maradtak központi figurák      Fotó: Getty Images

A Bundesliga-klub sportigazgatója szerint több rutinos játékos távozása után a fiatal tehetségek új tengelyre támaszkodhatnak – de abban változatlanul a 2015 óta Lipcsében szolgáló Gulácsival és Orbánnal.

Minden változott, de Gulácsi és Orbán maradtak

– Ők rendkívül fontosak, az edző meghosszabbított kezei a pályán – utalt Schäfer a csapat megújult tengelyére, a magyar klubikonokon túl az új csapatkapitányra, David Raumra, illetve Xaver Schlagerre és Christoph Baumgartnerre.

Mindannyian olyan játékosok, akik már sokat tapasztaltak. Itt, Lipcsében, de a válogatottjaikban is. Ezért a többiek fölnézhetnek rájuk. És ezért természetesen hallgatnak is rájuk. 

Erre a tengelyre akarjuk beépíteni a fiatal tehetségeinket. Ezért abszolút példaképeknek kell lenniük, élen járni a teljesítményükkel és 100 százalékig az RB útját járni – érvelt a lipcsei sportigazgató.
 

 

