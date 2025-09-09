Nem kertelt Gulácsi Péter, hogy fog ez esni Szoboszlai Dominiknak?

A válogatottól való visszavonulását leginkább családi okokkal indokolta Gulácsi Péter, aki nem beszélt félre. Amíg a magyar nemzeti csapat világbajnoki-selejtezőket játszik – Írország ellen 2-2-es döntetlent ért el, Portugáliát pedig kedd este (20:45, tv: M4 Sport) fogadja a Puskás Arénában –, addig az RB Leipzig kapusa a hétvégén meghitt családi fotókat töltött fel a közösségi oldalára.

A válogatottól való visszavonulását leginkább családi okokkal indokolta Gulácsi Péter / Fotó: Getty Images

Az volt az érzésem, hogy nagyobb szükség van most már rám otthon, mint eddig bármikor. Ezek olyan évek, amiket az ember sosem kap vissza

– fogalmazott az m4sport.hu-nak adott korábbi interjújában Gulácsi. Az édesapa számára egyre fontosabb lett, hogy ténylegesen is jelen legyen otthon. Ezt pedig a válogatott szerepléssel járó utazások nem tették lehetővé a számára.

Gulácsi Péter családjával töltötte a hétvégét

Az 58-szoros válogatott kapus ennek megfelelően a lehető legtöbb időt próbál a családjával tölteni. Most hétvégén is előbb az egyik gyermekéről osztott meg egy fotót, ami ráadásul még Szoboszlai Dominiknak is biztosan jól esik. Gulácsi kisfia ugyanis egy 8-as számú Liverpool-mezt viselt, amikor a kép készült róla.

Gulácsi Péter kisfia Szoboszlai-mezben Fotó: Instagram

Az RB Leipzig focistája ezt követően a feleségével is megörökített egy közös pillanatot.