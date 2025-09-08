Nagy a fejtörés, Szoboszlai Dominik fontos döntés előtt áll

A magyar válogatott keserű szájízzel kezdte a vb-selejtezőt: hiába vezettek 2–0-ra Írországban, emberhátrányban végül csak 2-2-es döntetlent értek el. Sallai Roland kiállítása mellett Szoboszlai Dominik sárgája is aggodalomra ad okot, hiszen a csapatkapitány meggondolatlan szabálytalansága a sorozat későbbi szakaszában komoly gondot okozhat, két sárga lap után ugyanis automatikus eltiltás jár.

Szoboszlai Dominik már az első vb-selejtező mérkőzésen begyűjtött egy sárga lapot Fotó: Charles McQuillan

Szoboszlai a 30. percben, egy lerántás miatt kapta meg az első sárga lapját a sorozatban. A reakciójából is látszott, hogy meggondolatlan szabálytalanság volt, ami később még sokba kerülhet. A szabályok értelmében két sárga után automatikusan eltiltás jár, így a csapatkapitány kénytelen lesz taktikusan gondolkodni a következő mérkőzéseken.

A válogatott a portugálok ellen folytatja a selejtezőt, majd az örmények következnek. Ha Szoboszlai a portugálok elleni találkozón szedné össze második sárgáját, akkor "csak" az örmények elleni összecsapást kellene kihagynia – ez még kezelhető veszteség lenne. Ha viszont az örmények ellen villanna fel a második sárga, akkor a Portugália elleni visszavágón nem léphetne pályára, ami hatalmas érvágás lenne a válogatottnak.

Szoboszlai mellett még öten kaptak lapot az írek ellen

Ami később még fájhat: a magyar válogatott hat lapot gyűjtött be az írországi selejtezőn. Szoboszlai Dominik mellett Szalai Attila és Varga Barnabás is lerántásért kapott sárgát, Dibusz Dénest és Tóth Barnát időhúzásért figyelmeztette a játékvezető, Sallai Roland pedig piros lapot szedett össze. Ez azért különösen aggasztó, mert újabb lapok esetén több kulcsjátékos is eltiltásra kényszerülhet, Sallai pedig már biztosan kihagyja a portugálok elleni keddi rangadót. Sőt, akár hosszabb eltiltás is várhat rá.

Marco Rossi együttese legközelebb kedden, a Puskás Arénában fogadja Portugáliát (20.45, M4 Sport).