Nem kertelt, ezért hagyta ott a Fradit az ír edző

A Premier League két legendája érkezett idén januárban a Ferencváros stábjába. Robbie Keane vezetőedző a Tottenham gólgyárosa volt, az ír futball történelmének egyik legeredményesebb játékosa. Vele tartott az a Rory Delap is, aki bedobásaival vált a PL ikonikus alakjává. Sokakat meglepett, amikor nyáron kiderült, a segítő fél év után távozik a csapattól. Most ennek az okairól beszélt a Fradi korábbi másodedzője.

Rory Delap (balra) Robbie Keane-nel együtt jött a Fradiba Fotó: Fradi.hu

Rory Delap már Izraelben is Keane segítője volt, bajnokságot és kupát nyertek a Maccabi Tel-Aviv irányításával. A háború kitörése után még kitartottak, de idővel váltani akartak, s januárban érkeztek Budapestre. Delap a 442 magazinnak arról beszélt, túl sok időt töltött családja nélkül, ezért nyáron válaszút elé érkezett,

Nehéz volt a döntés, mivel Bajnokok Ligája-selejtezők vártak ránk, de közel két évig voltam távol az otthonomtól, és néha a család az első

- idézi a korábbi másodedzőt az ulloi129.hu szurkolói oldal.

Delap szerint a Fradinál minden adott ahhoz, hogy Keane remek eredményeket érjen el a labdarúgó-NB I-ben és a nemzetközi kupákban is.

Nem volt könnyű átadni azt a játékfelfogást, amit szerettünk volna, megismerni a játékosokat és a stábot, de mindenki fantasztikus volt. Robbie kiváló emberi vezető. Biztos vagyok benne, hogy még nagyobb és jobb dolgok várnak rá

- mondta az edző.

Az Angliában született, de ír válogatott Delap a hatalmas bedobásaival harcolt ki magának hírnevet, a Stoke Cityben rengeteg gólt készített ezekkel elő.

A Fradi döntött Robbie Keane sorsáról

Delap tehát csak fél évig volt itt, Keane azonban egy év alatt megszerettette magát az FTC-nél. Olyannyira, hogy a klubvezetők karácsony előtt hosszabbítottak vele szerződést.