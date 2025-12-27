Nem kertelt, ezért hagyta ott a Fradit az ír edző
A Premier League egykori legendája csak fél évet töltött Budapesten. Most elmondta, fájó szívvel búcsúzott a Fraditól.
A Premier League két legendája érkezett idén januárban a Ferencváros stábjába. Robbie Keane vezetőedző a Tottenham gólgyárosa volt, az ír futball történelmének egyik legeredményesebb játékosa. Vele tartott az a Rory Delap is, aki bedobásaival vált a PL ikonikus alakjává. Sokakat meglepett, amikor nyáron kiderült, a segítő fél év után távozik a csapattól. Most ennek az okairól beszélt a Fradi korábbi másodedzője.
Rory Delap már Izraelben is Keane segítője volt, bajnokságot és kupát nyertek a Maccabi Tel-Aviv irányításával. A háború kitörése után még kitartottak, de idővel váltani akartak, s januárban érkeztek Budapestre. Delap a 442 magazinnak arról beszélt, túl sok időt töltött családja nélkül, ezért nyáron válaszút elé érkezett,
Nehéz volt a döntés, mivel Bajnokok Ligája-selejtezők vártak ránk, de közel két évig voltam távol az otthonomtól, és néha a család az első
- idézi a korábbi másodedzőt az ulloi129.hu szurkolói oldal.
Delap szerint a Fradinál minden adott ahhoz, hogy Keane remek eredményeket érjen el a labdarúgó-NB I-ben és a nemzetközi kupákban is.
Nem volt könnyű átadni azt a játékfelfogást, amit szerettünk volna, megismerni a játékosokat és a stábot, de mindenki fantasztikus volt. Robbie kiváló emberi vezető. Biztos vagyok benne, hogy még nagyobb és jobb dolgok várnak rá
- mondta az edző.
Az Angliában született, de ír válogatott Delap a hatalmas bedobásaival harcolt ki magának hírnevet, a Stoke Cityben rengeteg gólt készített ezekkel elő.
A Fradi döntött Robbie Keane sorsáról
Delap tehát csak fél évig volt itt, Keane azonban egy év alatt megszerettette magát az FTC-nél. Olyannyira, hogy a klubvezetők karácsony előtt hosszabbítottak vele szerződést.
