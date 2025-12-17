RETRO RÁDIÓ

"Ne szórakozz velem" - Robbie Keane teljesen kiborult a Fradi-edzésen - videó

Nem rejtette véka alá a véleményét a FTC-edzője. Robbie Keane beállt a labdázgatásba, majd beszólt az egyik játékosának.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 19:00
fradi robbie keane nagy barnabás

A Ferencváros 1-0-ra kikapott a Debrecen ellen a Fizz Liga 17. fordulójában. Robbie Keane a lefújást követően őszintén értékelt, és úgy vélte, egyetlen buta hiba döntötte el a mérkőzést a zöld-fehérek kárára. Az FTC azonban nem sokáig kesereghet, hiszen már a pénteki (20:00, Tv: M4 Sport) DVTK elleni találkozóra készül. A klub hivatalos TikTok-oldalán közzétett edzésvideón az ír vezetőedző is szerepet vállalt: Nagy Barnabással passzolgatott, majd egy tréfás beszólással is feldobta a hangulatot.

Robbie Keane beszólt Nagy Barnabásnak a Fradi-edzésén
Robbie Keane beszólt Nagy Barnabásnak a Fradi-edzésén Fotó: Török Attila

Robbie Keane beszólt Nagy Barnabásnak

A Fradi edzése ezúttal is jó hangulatban zajlott, a tréning végén pedig Varga Barnabás, Ötvös Bence és Nagy Barnabás passzolgatott levezetésképpen. Ekkor csatlakozott hozzájuk Robbie Keane, aki beszállt a játékba. Nagy Barnabás egy alkalommal kissé erősebben játszotta meg a labdát a vezetőedző felé, Keane azonban így is magabiztosan átvette azt. Amikor visszakapta a labdát, az erős passzt Nagy már nem tudta tökéletesen lekezelni, amire az ír szakember tréfásan odaszólt neki: „Ne szórakozz velem, ember!”  A megjegyzés természetesen vicces hangvételű volt, komolyság nélkül , a jeleneten pedig mindhárman mosolyogtak. 

@fradimedia “don't mess with me man” #fyp #training #football #ftc #footballtiktok ♬ original sound - Ythan

