Elhunyt Kemény Ferenc, Kemény Dénes édesapja

„Fecsó ma lenne 94 éves, de bő egy hónapja elköszönt tőlünk. Kérte, hogy ezt az időszakot békében, magunkban éljük meg, ez így is történt és reméljük, a továbbiakban is így lesz. Köszönjük a mintát, köszönünk mindent! Kemény család” – olvasható Kemény Ferenc haláláról fia, Kemény Dénes bejegyzése a Facebook-oldalán, a bejegyzést a Bors vette észre.

Elhunyt Kemény Dénes édesapja, Kemény Ferenc (Fotó: Szabó Miklós)

Olimpiai bajnokok sorát nevelte ki Kemény Ferenc

Kemény Ferenc igazi legenda volt a vízilabda világában. Jól példázza ezt, hogy, tucatnál is több nevelése nyert olimpiai aranyérmet, sőt nemrég utánpótlásedzői díjat neveztek el róla.

Azért vagyok hálás neki, mert elég masszívan részt vett benne, hogy belőlem ki lett. Kezdve attól, hogy hároméves koromban ketten maradtunk

– mondta korábban édesapjáról Kemény Dénes.

Fotó: Szabó Miklós

