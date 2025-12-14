RETRO RÁDIÓ

Ismét otthon bukott a Fradi, gólt sem lőtt Robbie Keane együttese

A címvédő és listavezető Ferencváros a harmadik DVSC-t fogadta vasárnap a labdarúgó Fizz liga 17. fordulójának rangadóján. A Fradi-Debrecen meccset Bárány Donát gólja döntötte el.

Megosztás
Szerző: HWK
Létrehozva: 2025.12.14. 16:41
Módosítva: 2025.12.14. 16:41
debrecen fradi ferencváros robbie keane bárány donát

Robbie Keane tanítványai sorozatban három sikernél tartanak az NB I-ben, amelyben múlt csütörtökön vették vissza a vezetést. A Loki múlt szombaton kikapott a Puskás Akadémiától. Az első félidő harcos játékot és kevés helyzetet hozott a két csapat találkozóján. Az Üllői úton fellépő vendégcsapatokkal ellentétben a Debrecen bátran játszott, nem húzódott teljesen a kapu elé. Negyvenöt perc után gól nélküli döntetlenre állt a Fradi-Debrecen meccs.

Bárány Donát, Fradi-Debrecen
Bárány Donát gólja döntött a Fradi-Debrecen meccsen Fotó: Szabó Miklós

A 73. percben Dzsudzsák Balázs megsérült, a Loki edzője, Sergio Navarro kényszerű cserét hajtott végre, Komáromit küldte be és a csereember egy perc múlva gólpasszt adott. A jobb szélen labdát lopott Szalaitól, középre passzolt, Bárány pedig 12 méterről, kicsit jobbról, a rövid sarokba lőtt (0-1). A 83. percben kis híján egyenlített a Fradi, Yusuf beadását Varga Barnabás szúrta azonnal kapura, de Varga Ádám lábai között elakadt a labda és a kapus védeni tudott. 

Fradi-Debrecen: Negyedszer buktak otthon a zöldek

A Debrecen végül megőrizte előnyét, és 1-0-ra győzött. Az eredmény azt jelenti, hogy a Győr élre állt a tabellán, a Fradi és a Loki egy-egy ponttal szorul a második, illetve a harmadik helye. A Ferencvárosnak ez volt a negyedik veresége otthon ebben a szezonban.

Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Paks, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu