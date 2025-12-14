Ismét otthon bukott a Fradi, gólt sem lőtt Robbie Keane együttese

Robbie Keane tanítványai sorozatban három sikernél tartanak az NB I-ben, amelyben múlt csütörtökön vették vissza a vezetést. A Loki múlt szombaton kikapott a Puskás Akadémiától. Az első félidő harcos játékot és kevés helyzetet hozott a két csapat találkozóján. Az Üllői úton fellépő vendégcsapatokkal ellentétben a Debrecen bátran játszott, nem húzódott teljesen a kapu elé. Negyvenöt perc után gól nélküli döntetlenre állt a Fradi-Debrecen meccs.

Bárány Donát gólja döntött a Fradi-Debrecen meccsen Fotó: Szabó Miklós

A 73. percben Dzsudzsák Balázs megsérült, a Loki edzője, Sergio Navarro kényszerű cserét hajtott végre, Komáromit küldte be és a csereember egy perc múlva gólpasszt adott. A jobb szélen labdát lopott Szalaitól, középre passzolt, Bárány pedig 12 méterről, kicsit jobbról, a rövid sarokba lőtt (0-1). A 83. percben kis híján egyenlített a Fradi, Yusuf beadását Varga Barnabás szúrta azonnal kapura, de Varga Ádám lábai között elakadt a labda és a kapus védeni tudott.

Fradi-Debrecen: Negyedszer buktak otthon a zöldek

A Debrecen végül megőrizte előnyét, és 1-0-ra győzött. Az eredmény azt jelenti, hogy a Győr élre állt a tabellán, a Fradi és a Loki egy-egy ponttal szorul a második, illetve a harmadik helye. A Ferencvárosnak ez volt a negyedik veresége otthon ebben a szezonban.

