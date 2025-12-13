RETRO RÁDIÓ

„Varga Barnabás lesz a gólkirály" - A Fradi csatárára szavaznak a korábbi gólvágók

Egy találat az előnye a Fradi csatárának. Úgy fest, Varga Barnabás lesz a labdarúgó NB I őszi gólkirálya.

Létrehozva: 2025.12.13. 07:00
labdarúgás Varga Barnabás gólkirály ősz NB I

A tizenhat eddigi élvonalbeli fordulót követően tíz találattal élen álló fradista Varga Barnabásnak jó az esélye arra, hogy őszi gólkirály legyen. Ez nem okozna különösebb meglepetést, elvégre korábban két alkalommal - Paks: 2022/2023, 26 gól, FTC: 2023/2024, 20 - a bajnokság végén is ő végzett az élen. 

Varga Barnabás, gólkirály
Varga Barnabás a legesélyesebb a gólkirályi címre / Fotó: Dömötör Csaba

Dzurják József, az FTC egykori középcsatára szerint nem kétséges, hogy Varga várja majd az első helyen a 2026-os folytatást.

És ezt nem csak a 2025-ös őszi idényzárásra értem, hanem bajnoki végeredményként is tippelem. Persze, amennyiben távozik a Fraditól, más a helyzet. Viszont szerintem esze ágában sincs máshová aláírni. Neki áll az őszi zászló, mert előnyös helyzetben van. Már csak azért is, hiszen jobbára őt keresik átadásaikkal a csapattársak

– nyilatkozta az 1989/1990-es idényben 18 találattal győztes Csöpi.

Benbouali sem esélytelen a gólkirályi címre

Mivel Bajzát Péter aktív pályafutása során szerepelt a győri élvonalbeli együttesnél is, a szíve hazahúzza.

A kilenc gólos Ahmed Benboauli kiválóan érzi a kaput. A földön is ügyes, továbbá a légtér urának nevezhető. De nem írom le a szintén 9 gólt szerzett Puskás Akadémia-kiválóságot, Lukács Dánielt sem. Azzal együtt is Varga lesz az őszi listavezető

– vélte Bajzát, akit a múltban kétszer - 2006/2007-ben (18) és 2008/2009-ben (20) - emeltek trónra. 

Rajczi Péter (gólkirály: 2005/2006/23) korábban az újpesti szurkolók legfőbb kedvencének számított.

Vita nélkül Varga lesz a befutó, mert amellett, hogy fejesei kiválóak, önzetlenül szolgálja ki a társait. Ugyanakkor az újpestiek egykori volt szlovén gólkirálya, Aljosa Matko esetleg megelőzheti, hiszen robbanékonyság tekintetében ő az élvonal egyik legkiválóbbja, a kaput kivételesen jól érző csatár

– fogalmazott Rajczi. 

A jelenlegi sorrend

A góllista éllovasai a 16. fordulót követően:

1. Varga (FTC) 10 gól

2. Benbouali (ETO FC), Lukács (Puskás Akadémia), Matko (Újpest) 9-9

Ezeken meccseken javíthatnak a 17. fordulóban:

Varga: FTC-Debrecen

Benbouali: Nyíregyháza-ETO FC

Lukács: Puskás Akadémia-Diósgyőr

Matko: MTK-Újpest
 

 

 

