Vadító póz a jakuzziban, túl sokat mutat magából a népszerű modell
Szexi képpel nyitotta az évet a népszerű modell. Iri Strybak a jakuzziból üzent.
„Látogatás” – írja a legújabb fotója mellett Iri Strybak. Az 1,5 millió követővel rendelkező szépség egy jakuzziból jelentkezett az Instagram oldalán, de az nem derült ki, hogy éppen kit látogatott meg. Könnyen lehet, hogy valaki nála vizitált, de ezt nem kötötte a rajongói orrára. Ettől függetlenül a bikinis fotó nagy sikert aratott...
