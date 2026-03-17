Óriási buli volt, Dárdai Pál így ünnepelte a születésnapját

Rengetegen köszöntötték születésnapja alkalmából Dárdai Pált. Korábbi csapata, a Hertha Berlin egy megható üzenettel lepte meg a volt magyar szövetségi kapitányt, aki 1997 és 2011 között játékosként szolgálta a klubot, majd edzőként többször is megmentette a kieséstől, sőt Európa-liga-szereplésig vezette a csapatot. Dárdai ezúttal családja és barátai körében ünnepelte a jeles napot – nem is akárhogyan.

Dárdai Pál hétfőn ünnepelte 50. születésnapját Fotó: NSO

Dárdai Pál felesége, Mónika a közösségi oldalán osztott meg egy fotót, amelyen három közös gyermekük, Palkó, Márton és Bence látható a születésnapi bulin. A történet azonban itt nem ért véget: Mónika az Instagram-sztorijában további, már igazán bulihangulatú képeket osztott meg, amelyeken a baráti társaság is feltűnt. Egy vicces pillanat is látható, valaki az asztal tetején perdült táncra.

Az Újpest legközelebb szombaton (16:30, Tv: M4 Sport) lép pályára az NB I-ben, amikor a Zalaegerszeg otthonába látogat. Dárdai Pál pedig alighanem azt is kívánta születésnapjára, hogy csapata mindhárom pontot megszerezze.