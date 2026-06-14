Újabb műtéten esett át Magyarország legnagyobb mellű nője, Baj Angelika

Baj Angelika Magyarország legnagyobb mellű nőjeként ismert, aki már sokszor elmondta, hogy ő így érzi jól magát. A műtétek nem értek véget, Angelika újabb mellműtéten esett át, amely még nagyobb kebleket varázsolt.

Baj Angelika nem titkolja, hogy ő szeretne Magyarország legnagyobb mellű nője lenni

Fotó: Facebook/Borsonline

Baj Angelika gigantikus méretekről álmodik

Angelika már sokszor kiverte kinézetével a biztosítékot, és most is vegyes érzelmek fogadták a legújabb képét. Nem titkolja, s korábban már kijelentette, hogy ő akar Magyarország legnagyobb mellű nője lenni. S úgy tűnik, hogy kitart az ígérete mellett, ugyanis legújabb fotóján még nagyobb mellekkel látható.

Angelika tudja, hogy mit akar, céltudatos, és meg sem áll a világhírnévig. Ehhez testét használja fel, s sokan nem hitték, de rácáfolt, hogy még ennél is lehetnek nagyobbak a keblei. Egészen Németországig utazott a plasztikai műtét miatt, ugyanis Magyarországon már nem vállalták a műtétet. „Németországban gyártják egyedileg, mert máshol nem lehet ilyet készíttetni” – mondta Baj Angelika, akinek korábbi keblei 11 kilót nyomtak, amelyek a műtét után már biztosan túlszárnyalták ezt a korábbi súlyt.

Veszélyeket rejt a hatalmas méret

A Borsonline korábban felkereste dr. László Zsolt plasztikai sebészt a témával kapcsolatban, aki akkor azt mondta a lapnak: „Láttam a hölgy fotóját, az alkata teljesen alkalmatlan ekkora implantátumhoz. De a probléma maga a mell! Az implantátumok mérethatárait meghatározza magának a mellnek az átmérője. Lehet állomány alá is tenni, lehet félig izom alá is tenni, de azt is úgy kell kiszámolni, hogy megfelelő bőrfedés legyen felette. Egy ilyen 5500 köbcenti implantátumnak, még ha ilyen hiper emelt is, az átmérője jóval nagyobb, mint a saját mell átmérője. Én soha nem teszek be olyan méretet, ami a meghaladja a saját átmérőjét, mert roppant veszélyes az alanyra!”

A plasztikai sebész szerint az alkata teljesen alkalmatlan ekkora implantátumhoz

Fotó: YouTube/Borsonline

Angelika pedig tisztában van a kockázatokkal, de még ennek ellenére sem hajlandó felhagyni a nagyobb keblekről, amelyről legújabb fotója is ezt bizonyítja – olvasható a Borsonline cikkében.