RETRO RÁDIÓ

Ismét minden szempár Lajos hercegre szegeződött, ellopta a show-t a kis herceg

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Királyi ünnepséget tartottak az Egyesült Királyságban. Lajos herceg ismét ellopta a figyelmet.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.14. 14:00
Lajos herceg királyi család esemény

Lajos herceg nem okozott csalódást, hozta a megszokott kis vicces oldalát, amelyet oly sokszor megszokhattunk már. Ezúttal a Trooping the Colour eseményén vonta magára a figyelmet. 

Ismét nem csalódtunk Lajos hercegben, hozta a megszokott tréfás formáját
Ismét nem csalódtunk Lajos hercegben, hozta a megszokott tréfás formáját
Fotó: AFP

Lajos herceg ámult-bámult az átrepülésen 

Szombaton került megrendezésre a Trooping the Colour esemény az Egyesült Királyságban, amely a mindenkori uralkodó hivatalos születésnapját ünnepli. III. Károly valójában novemberben született, azonban az eseményt minden év júniusában rendezik meg.   

A hintós felvonulás során még nyugodt viselkedést mutatott a nyolcéves Lajos herceg, a Buckingham-palota erkélyén azonban megmutatta bohókás, játékos arcát a brit légierő Red Arrows kötelékének átrepülése során. A kis herceg tátott szájjal, oldalra dőlve figyelte a látványos bemutatót, amely az uralkodó hivatalos születésnapját ünnepli. 

A közönség nemcsak a kis herceg édes reakcióján szórakozott, azt is megfigyelték, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné nagyobb gyermeke, a 12 éves György herceg milyen sokat nőtt az elmúlt időben, s lassan beéri magasságban a szüleit. György herceg szeptemberben kezdi meg a középiskolát, s magas termetét édesapjától, Vilmostól örökölte, aki 191 centiméter magas. Katalin sem panaszkodhat a magasságára, ő 175 centiméter. 

Az aktív királyi családtagok vettek csak részt az eseményen 

Többen is részt vettek az eseményen a királyi családból, köztük III. Károly király, Kamilla királyné, valamint Anna hercegnő, Eduárd herceg és a többi aktívan dolgozó királyi családtag. Az utóbbi években a monarchia karcsúsítása miatt már csak a hivatalos szerepet betöltő családtagok jelennek meg az erkélyen – olvasható a Daily Mail cikkében.

 

 

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