Leleplezték Michael Jackson sebtapaszának titkát

Michael Jacksont sűrűn lehetett sebtapasszal az orrán látni, amely találgatások százait indította el. Most egy közeli hozzátartozó árulta el a titkot, miért volt mindig sebtapasz az énekes orrán. A válasz meglepő.

Michael Jackson halála után is épp olyan élénkek a róla szóló pletykák és legendák, mint amikor még köztünk volt az énekes

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Michael Jackson sebtapasza egyszerű választ rejt

Michael Jackson 17 évvel ezelőtt hunyt el, de az őt övező pletykák, teóriák mind máig épp olyan erősen élnek, mint amikor még köztünk volt a pop királya. Az énekeshez közel állók most felfedtek egy újabb rejtély mögött megbúvó igazságot, miszerint miért viselt mindig sebtapaszt az orrán Michael Jackson.

Sokan úgy vélték, hogy az énekes sok plasztikai műtéten esett át, emiatt viselt folyton sebtapaszt az orrán, de olyan extrém pletykák is keringtek róla, hogy a sebtapaszok nélkül „leesne” az orra a helyéről. A valóságban azonban erre egy jóval egyszerűbb magyarázat szolgál: Jackson kifejezetten élvezte, ha róla beszéltek az emberek, és tudatosan tett olykor dolgokat, hogy újabb találgatásokat indítson el.

Sebtapaszt nem csak az orrán viselt, sűrűn lehetett látni az ujjbegyein is, aminek viszont gyakorlati oka volt: így a koncertjein a hátsó sorokban lévő nézők is jobban láthatták az ikonikus kézmozdulatait.

Nincs semmi misztikum a rejtélyes tárgyak mögött sem

Az is sokaknak szemet szúrt, hogy sűrűn hordott magával szokatlan tárgyakat. A hozzá közel állók azonban közölték, hogy ezek mögött nem misztikus magyarázat rejtőzik, Jackson csupán impulzusvásárló volt, így mindent azonnal megvett, ami megtetszett neki.

A popkirálya tehát még 17 évvel a halála után is képes fenntartani a róla szóló legendákat és pletykákat. Ki tudja, hogy vajon mikre van még érthető magyarázat Michael Jacksonnal kapcsolatban – olvasható a Life.hu cikkében.