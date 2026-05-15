Michael Jackson lánya milliós győzelmet aratott a hagyatékért vívott csatában
A pop királya hatalmas hagyatékot hagyott maga után, amelyet ugyanakkor több millió dolláros adósság is terhelt. Michael Jackson lánya kifogást emelt a hagyaték végrehajtói által kifizetett bónuszok miatt.
Michael Jackson hatalmas hagyatékot hagyott maga után, amelyet ugyanakkor több millió dolláros adósság is terhelt. Azóta a hagyaték John Branca és John McClain végrehajtók irányítása alatt áll, és értéke jelentősen megnőtt Jackson 2009 júniusi, 50 éves korában bekövetkezett halála óta. Egy bíróság most azonban döntést hozott Paris Jackson kifogásáról, amely körülbelül 625 ezer dollár (több mint 190 millió forint) értékű bónuszkifizetéseket érintett, amelyeket harmadik fél ügyvédi irodáinak fizettek ki.
A bírósági dokumentumok szerint a bíró úgy döntött, hogy ezt a 625 ezer dollárt vissza kell fizetni Jackson hagyatékának. A május 13-án megtekintett dokumentumok ugyanakkor elismerték azt a munkát is, amelyet a végrehajtók végeztek a hagyaték sikeres kezelése és értékének növelése érdekében Jackson halála óta eltelt években. Az ítélet részeként azt is elrendelték, hogy Jackson hagyatékának végrehajtói ügyvédeinek ne fizessenek ki engedély nélküli bónuszokat. A bíróság elrendelte, hogy a kifizetéseket vissza kell juttatni a hagyatékba.
A US Weekly által megszerzett dokumentumok így fogalmaztak: „A végrehajtók nem teljesíthetnek bónuszkifizetést ügyvéd részére elszámolásként valamennyi kedvezményezett írásos hozzájárulása vagy a kijelölt bíró/bíróság végzése nélkül.”
Ugyanakkor a dokumentum lehetőséget biztosított arra, hogy a végrehajtók engedélyt kérjenek erre, hozzátéve: „A végrehajtók jogosultak útmutatás iránti kérelmet benyújtani, amennyiben olyan körülmények merülnek fel, amelyek esetén úgy vélik, indokolt eltérni ettől a rendelkezéstől.”
Az ítélet elrendelte, hogy a kifizetéseket vissza kell juttatni a hagyatékba.
Ms. Jackson kifogása a 2018 második félévében teljesített 625 ezer dollárnyi bónuszkifizetéssel kapcsolatban helytálló. A bónuszkifizetések nem kerülnek jóváhagyásra; azokat elutasítják. A kifizetéseket vissza kell juttatni a hagyatékba.
– áll a dokumentumban
Jackson halála óta hagyatékának értéke jelentősen megnőtt, eltávolodva az adósságokkal terhelt helyzettől, és hatalmas értékű vagyonná vált.
A bíróság ezt a munkát is elismerte, a dokumentumok szerint ugyanis: „Előzetes kérdésként nem lehet vita tárgya, hogy a végrehajtók szakértelmének köszönhetően ez a hagyaték a 2009 júniusában, Michael Jackson halálakor fennálló, csődközeli helyzetből mára azzá a pénzügyi erőközponttá alakult, amely ma. Az elmúlt 17 évben a végrehajtók és ügyvédeik kivételes szolgáltatásokat nyújtottak a hagyaték és végső soron a kedvezményezettek számára. A végrehajtók — John Branca szavaival élve — valódi és jelentős, generációkon átívelő vagyont hoztak létre a hagyaték kedvezményezettjei számára.
A TMZ-nek adott nyilatkozatában a végrehajtók egyik képviselője azt mondta: „Örömmel tölt el bennünket, hogy maga a bíróság is elismerte és méltatta a végrehajtók és külső jogi képviseletük munkáját.” – ugyanakkor azt is közölték, hogy „nem értenek egyet a bíró egyes döntéseivel”.
Miközben a bíróság az évek során több más bónuszt is jóváhagyott a külső jogi képviselet számára rendkívüli szolgáltatásaikért, és ez volt az első alkalom, hogy kifogás érte ezeket, a végrehajtók mindig is úgy értelmezték, hogy a jogi díjak bírósági jóváhagyáshoz kötöttek, és mindig megkövetelték a külső jogi képviselettől, hogy vállalja a pénzeszközök visszafizetését a hagyatéknak, amennyiben a kifizetéseket nem hagyják jóvá. Végső soron, bár nem értünk egyet a döntéssel, teljes mértékben tiszteletben tartjuk azt, és ennek megfelelően kívánunk továbblépni
– tette hozzá a közlemény.
