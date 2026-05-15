Michael Jackson lánya milliós győzelmet aratott a hagyatékért vívott csatában

Michael Jackson hatalmas hagyatékot hagyott maga után, amelyet ugyanakkor több millió dolláros adósság is terhelt. Azóta a hagyaték John Branca és John McClain végrehajtók irányítása alatt áll, és értéke jelentősen megnőtt Jackson 2009 júniusi, 50 éves korában bekövetkezett halála óta. Egy bíróság most azonban döntést hozott Paris Jackson kifogásáról, amely körülbelül 625 ezer dollár (több mint 190 millió forint) értékű bónuszkifizetéseket érintett, amelyeket harmadik fél ügyvédi irodáinak fizettek ki.

A bírósági dokumentumok szerint a bíró úgy döntött, hogy ezt a 625 ezer dollárt vissza kell fizetni Jackson hagyatékának. A május 13-án megtekintett dokumentumok ugyanakkor elismerték azt a munkát is, amelyet a végrehajtók végeztek a hagyaték sikeres kezelése és értékének növelése érdekében Jackson halála óta eltelt években. Az ítélet részeként azt is elrendelték, hogy Jackson hagyatékának végrehajtói ügyvédeinek ne fizessenek ki engedély nélküli bónuszokat. A bíróság elrendelte, hogy a kifizetéseket vissza kell juttatni a hagyatékba.

A US Weekly által megszerzett dokumentumok így fogalmaztak: „A végrehajtók nem teljesíthetnek bónuszkifizetést ügyvéd részére elszámolásként valamennyi kedvezményezett írásos hozzájárulása vagy a kijelölt bíró/bíróság végzése nélkül.”

Ugyanakkor a dokumentum lehetőséget biztosított arra, hogy a végrehajtók engedélyt kérjenek erre, hozzátéve: „A végrehajtók jogosultak útmutatás iránti kérelmet benyújtani, amennyiben olyan körülmények merülnek fel, amelyek esetén úgy vélik, indokolt eltérni ettől a rendelkezéstől.”

Az ítélet elrendelte, hogy a kifizetéseket vissza kell juttatni a hagyatékba – írja az Unilad.

Ms. Jackson kifogása a 2018 második félévében teljesített 625 ezer dollárnyi bónuszkifizetéssel kapcsolatban helytálló. A bónuszkifizetések nem kerülnek jóváhagyásra; azokat elutasítják. A kifizetéseket vissza kell juttatni a hagyatékba.

– áll a dokumentumban

Jackson halála óta hagyatékának értéke jelentősen megnőtt, eltávolodva az adósságokkal terhelt helyzettől, és hatalmas értékű vagyonná vált.