"Szó szerint lemásolta az egészet" - Komoly vádakkal illették Michael Jacksont
Döbbenetes felfedezést tettek a rajongók. Michael Jackson többek közt a tánca miatt vált legendássá, ám nemrég felmerült, tulajdonképpen csak "ellopta" az ikonikus táncmozdulatait.
Noha lassan húsz éve annak, hogy elhunyt, Michael Jacksont a mai napig a pop királyaként tartják számon, aki ráadásul ennyi idő után is képes meglepni a rajongóit. Az énekes 2009-ben vesztette életét akut propofol mérgezés okozta szívroham következtében, egy közel négy és fél évtizedet számláló karriert követően, melynek során az énekhangja mellett az ikonikus táncával is sikerült lenyűgöznie a közönséget, egyben örökre bevésnie magát mindenki emlékezetébe.
Michael Jackson számtalan lenyűgöző koreográfiával jelentkezett az évek során – elég csak a Thriller, vagy a Smooth Criminal videóklipjére gondolni –, ám az úgynevezett "Moonwalk", avagy holdséta volt az, ami a legtöbbeknek eszébe jut, ha felmerül a poplegenda neve. Az énekes először egy 1983-as tévéműsorban mutatta be, a Billie Jean előadása során, amivel mind a stúdióközönséget, mind a televízió előtt ülőket egy csapásra sikerült elkápráztatnia.
Annál nagyobb volt a meglepetés, amikor a napokban egy felhasználó az X-en (korábban Twitter) kijelentette, Michael Jackson ezt a mozdulatsort egy másik legendától kölcsönözte. Az itt közzétett videóban egy részlet látható Bob Fosse A kis herceg című 1974-es filmjéből, amelyben a sokoldalú amerikai színész, táncos, rendező és filmes mozgása, valamint öltözködése is feltűnő hasonlóságot mutat Michael Jackson későbbi megjelenésével, mialatt kalapban, kesztyűben és mokaszinokban sarokrúgásokat, pörgéseket és a Moonwalkra hajazó mozdulatokat hajt végre.
A poszt alatti kommentszekcióba csakhamar számtalan hozzászólás érkezett, amelyekben a felhasználók meglepettségüket fejezték ki a látottak kapcsán.
Szóval innen vett minden. Az öltönynadrág, a mokaszin, a cilinder... Mindent ellopott. Azok a gyors rúgások... Ez őrület
- jelentette ki az egyikük.
Ez az egyik legelképesztőbb dolog, amit mostanában láttam. Michael Jackson szó szerint lemásolta az egészet
- tette hozzá egy másik kommentelő.
Akadtak viszont, akik nem bizonyultak ennyire szigorúan, és kiálltak az elhunyt énekes mellett, felhívva a figyelmet arra, Michael Jackson sohasem tagadta, Bob Fosse hatalmas inspirációt jelentett számára.
Michael Jackson egyenesen hősnek nevezte Fosse-t, sőt, azt akarta, hogy ő rendezze a Thrillert. Ez hatás, nem pedig lopás, ez a megkülönböztetés pedig sokat számít a tánctörténelemben
- emelte ki az egyik kommentelő, míg mások megjegyezték, Michael Jacksont ugyan sokan inspirálták, de Bob Fosse-t nemkülönben: utóbbira például Fred Astraire is nagy hatással volt.
A néhai popikon életét bemutató életrajzi film, a Michael, amelyben unokaöccse, Jafaar Jackson játssza a főszerepet, jelenleg is a fut a mozikban, és máris hatalmas kasszasikernek bizonyult: alig pár nappal a premier után több száz millió dolláros bevételt hozott világszerte. A filmben a fontosabb szerepekben Laura Harrier, Colman Domingo, Miles Teller és a fiatal Michaelt alakító Juliano Valdi látható – írja a Mirror.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre