"Szó szerint lemásolta az egészet" - Komoly vádakkal illették Michael Jacksont

Noha lassan húsz éve annak, hogy elhunyt, Michael Jacksont a mai napig a pop királyaként tartják számon, aki ráadásul ennyi idő után is képes meglepni a rajongóit. Az énekes 2009-ben vesztette életét akut propofol mérgezés okozta szívroham következtében, egy közel négy és fél évtizedet számláló karriert követően, melynek során az énekhangja mellett az ikonikus táncával is sikerült lenyűgöznie a közönséget, egyben örökre bevésnie magát mindenki emlékezetébe.

Lopással vádolták meg Michael Jacksont a rajongók / Fotó: AFP

Komoly vádakkal illették Michael Jacksont

Michael Jackson számtalan lenyűgöző koreográfiával jelentkezett az évek során – elég csak a Thriller, vagy a Smooth Criminal videóklipjére gondolni –, ám az úgynevezett "Moonwalk", avagy holdséta volt az, ami a legtöbbeknek eszébe jut, ha felmerül a poplegenda neve. Az énekes először egy 1983-as tévéműsorban mutatta be, a Billie Jean előadása során, amivel mind a stúdióközönséget, mind a televízió előtt ülőket egy csapásra sikerült elkápráztatnia.

Annál nagyobb volt a meglepetés, amikor a napokban egy felhasználó az X-en (korábban Twitter) kijelentette, Michael Jackson ezt a mozdulatsort egy másik legendától kölcsönözte. Az itt közzétett videóban egy részlet látható Bob Fosse A kis herceg című 1974-es filmjéből, amelyben a sokoldalú amerikai színész, táncos, rendező és filmes mozgása, valamint öltözködése is feltűnő hasonlóságot mutat Michael Jackson későbbi megjelenésével, mialatt kalapban, kesztyűben és mokaszinokban sarokrúgásokat, pörgéseket és a Moonwalkra hajazó mozdulatokat hajt végre.

Bob Fosse in Little Prince movie, 1974 had a massive influence on Michael Jackson. pic.twitter.com/9KyHDsZp2m — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) May 6, 2026

A poszt alatti kommentszekcióba csakhamar számtalan hozzászólás érkezett, amelyekben a felhasználók meglepettségüket fejezték ki a látottak kapcsán.

Szóval innen vett minden. Az öltönynadrág, a mokaszin, a cilinder... Mindent ellopott. Azok a gyors rúgások... Ez őrület

- jelentette ki az egyikük.

Ez az egyik legelképesztőbb dolog, amit mostanában láttam. Michael Jackson szó szerint lemásolta az egészet

- tette hozzá egy másik kommentelő.

Akadtak viszont, akik nem bizonyultak ennyire szigorúan, és kiálltak az elhunyt énekes mellett, felhívva a figyelmet arra, Michael Jackson sohasem tagadta, Bob Fosse hatalmas inspirációt jelentett számára.

Michael Jackson egyenesen hősnek nevezte Fosse-t, sőt, azt akarta, hogy ő rendezze a Thrillert. Ez hatás, nem pedig lopás, ez a megkülönböztetés pedig sokat számít a tánctörténelemben

- emelte ki az egyik kommentelő, míg mások megjegyezték, Michael Jacksont ugyan sokan inspirálták, de Bob Fosse-t nemkülönben: utóbbira például Fred Astraire is nagy hatással volt.