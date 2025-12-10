Michael Jackson lánya őszintén mesélt drogfüggősége leküzdéséről

Múlt hónapban a 27 éves zenei szupersztár, Michael Jackson lánya elárulta, hogy a droghasználat miatt lyuk keletkezett az orrában. Öt évvel a tiszta életmód elérése után Paris elmondta, hogy készen áll arra, hogy foglalkozzon a perforált orrsövényével.

Michael Jackson lánya ár öt éve tiszta Fotó: NurPhoto via AFP

Michael Jackson lánya őszintén mesélt arról, hogy hogyan győzte le a drogokat

Nem ajánlom, mert tönkretette az életemet

- nyilatkozta Paris Jackson.

Néhány héttel később kiderült, hogy a modell és színésznő az években Tom Kilbey, a The Only Way is Essex egykori brit valóságshow-sztárjának segítségével tudott változtatni. A 35 éves Tom 2012-ben csatlakozott a valóságshow-hoz. A korábbi profi futballista végül Los Angelesbe költözött. Ekkor ismerkedett meg Parisszal. Tom és Paris szoros kapcsolatban álltak, amikor a lány 2019-ben rehabilitációra ment, és egy forrás szerint egy őszinte megjegyzése segített Parisnak a változásban.

Paris legjobb barátja, Tom hatalmas szerepet játszott a tiszta élet felé vezető útján. Minden lépésnél támogatta őt. Úgy gondolják, ő volt az, aki elmondta neki, hogy meghalna, ha nem áll össze, és emlékeztette arra, hogy mennyi mindenben sikeres lehetne

- nyilatkozta egy forrás.

Idén Paris Jackson arról beszélt, mennyire hálás, hogy szembenézett drogproblémáival és megváltoztatta az életét. Egy videóban, amelyen barátaival bulizik, Instagramon így írt:

Szia, jól vagyok, alkoholista és heroinfüggő voltam. Ma öt éve tiszta vagyok minden drog és alkohol nélkül.

Paris mindössze 11 éves volt, amikor édesapja 2009-ben életét vesztette. Később Paris elmondta, hogy ezután sok olyan dolgot csinált, amit egy 13-15 évesnek nem kellett volna.

Túl gyorsan próbáltam felnőni, és nem voltam túl kedves ember

- nyilatkozta Paris.

Paris már 15 éves korára intravénás drogokat használt, majd öngyilkosságot is megkísérelt, mielőtt éveken át kemény bulizásba kezdett. Októberben, a Los Angeles-i Friendly House Awards Luncheon díjátadón tartott beszédében a tiszta életmódról Paris elmondta, hogy nemcsak visszanyerte az életét, hanem egy jobb életet is biztosított magának - számolt be róla a Metro.