Michael Jackson lánya őszintén mesélt drogfüggősége leküzdéséről
Paris Jacksont az elmúlt években egy brit valóságshow-sztár támogatta minden lépésében, miután súlyos drogfüggőséggel küzdött.
Múlt hónapban a 27 éves zenei szupersztár, Michael Jackson lánya elárulta, hogy a droghasználat miatt lyuk keletkezett az orrában. Öt évvel a tiszta életmód elérése után Paris elmondta, hogy készen áll arra, hogy foglalkozzon a perforált orrsövényével.
Michael Jackson lánya őszintén mesélt arról, hogy hogyan győzte le a drogokat
Nem ajánlom, mert tönkretette az életemet
- nyilatkozta Paris Jackson.
Néhány héttel később kiderült, hogy a modell és színésznő az években Tom Kilbey, a The Only Way is Essex egykori brit valóságshow-sztárjának segítségével tudott változtatni. A 35 éves Tom 2012-ben csatlakozott a valóságshow-hoz. A korábbi profi futballista végül Los Angelesbe költözött. Ekkor ismerkedett meg Parisszal. Tom és Paris szoros kapcsolatban álltak, amikor a lány 2019-ben rehabilitációra ment, és egy forrás szerint egy őszinte megjegyzése segített Parisnak a változásban.
Paris legjobb barátja, Tom hatalmas szerepet játszott a tiszta élet felé vezető útján. Minden lépésnél támogatta őt. Úgy gondolják, ő volt az, aki elmondta neki, hogy meghalna, ha nem áll össze, és emlékeztette arra, hogy mennyi mindenben sikeres lehetne
- nyilatkozta egy forrás.
Idén Paris Jackson arról beszélt, mennyire hálás, hogy szembenézett drogproblémáival és megváltoztatta az életét. Egy videóban, amelyen barátaival bulizik, Instagramon így írt:
Szia, jól vagyok, alkoholista és heroinfüggő voltam. Ma öt éve tiszta vagyok minden drog és alkohol nélkül.
Paris mindössze 11 éves volt, amikor édesapja 2009-ben életét vesztette. Később Paris elmondta, hogy ezután sok olyan dolgot csinált, amit egy 13-15 évesnek nem kellett volna.
Túl gyorsan próbáltam felnőni, és nem voltam túl kedves ember
- nyilatkozta Paris.
Paris már 15 éves korára intravénás drogokat használt, majd öngyilkosságot is megkísérelt, mielőtt éveken át kemény bulizásba kezdett. Októberben, a Los Angeles-i Friendly House Awards Luncheon díjátadón tartott beszédében a tiszta életmódról Paris elmondta, hogy nemcsak visszanyerte az életét, hanem egy jobb életet is biztosított magának - számolt be róla a Metro.
Mindig van segítség!
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre