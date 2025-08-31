Michael Jackson öröksége vérre megy – a család minden tagja a pénzre hajt

Folyamatos perek, a családi viszályok és az adóhatósági követelések. A Michael Jackson öröksége körüli harcok valószínűleg a jövőben sem érnek véget.
Michael Jackson 2009-es halála óta három gyermeke – Prince, Paris és Bigi – folyamatosan reflektorfényben él, és bár anyagi biztonságban vannak, életüket jogi csatározások, családi belharcok és személyes megpróbáltatások árnyékolják be. Most azonban örömteli hír érkezett: Prince, a 28 éves legidősebb fiú eljegyezte nyolc éve tartó párját, Molly Schirmangot, és Instagramon osztotta meg a pillanatot, amelyen édesapja dalát, az I Just Can’t Stop Loving You-t csatolta. A fotókon nagymamája, Katherine Jackson is szerepel, aki ma már 95 éves.
Michael Jackson három gyermekének mindennapjait az örökség körüli viták határozzák meg. A pop királya végrendeletében vagyonát úgy osztotta fel, hogy 40 százalék a gyerekeire, 40 százalék Katherine-re, 20 százalék pedig jótékonysági szervezetekre jusson, miközben szándékosan kizárta testvéreit és apját, Joseph Jacksont, akit bántalmazással vádolt. Bár halálakor adósságai meghaladták az 500 millió dollárt, azóta a jogdíjak, a musical, a merchandising és a Sonyval kötött 600 millió dolláros üzlet révén az örökség értéke körülbelül 2 milliárd (több mint 678 milliárd forint) dollárra nőtt – írja a The Sun.
A pénz azonban az utóbbi években nem szabadon hozzáférhető: 2021 óta a vagyon befagyasztva van az amerikai adóhatósággal, az IRS-szel folytatott viták miatt. Az adóhatóság 700 millió dolláros követelést nyújtott be, és amíg a pontos értékelés nem zárul le, addig a gyerekek, akiknek 150 millió dollár jutna fejenként a vagyonkezelői alapokból, nem férhetnek hozzá a pénzhez.
Bigi 2024-ben beperelte saját nagymamáját, Katherine-t, aki megpróbálta megakadályozni a Sonyval kötött 600 millió dolláros üzletet, amely Michael dalainak felét érintette. Bár kívülről úgy tűnt, hogy a fiú szembefordult azzal az asszonnyal, aki apja halála után felnevelte, közeli források szerint Bigi nem a nagymamája ellen lépett fel, hanem őt próbálja megvédeni a többi családtagtól. A forrás azt állította, hogy bizonyos rokonok pénzt kaptak a bizalmi vagyonból, Katherine jóindulatát kihasználva. Az idős asszony azonban így is több mint 55 millió dollárnyi kifizetésben részesült az elmúlt években.
A testvérek közül Prince töltötte be a béketeremtő szerepét, és gyakran tartotta össze a családot.
Olyan szoros a kapcsolatunk, hogy mindannyian kiegészítjük egymást.
– ismerte el.
Bár egy ideig kacérkodott a showbiznisz világával, végül a jótékonysági munkát választotta, és létrehozta a Heal Los Angeles Foundationt, amely a gyermekszegénység, a hajléktalanság és a bántalmazás ellen küzd. Jelenleg Kalifornia egyik előkelő negyedében, Rancho Palos Verdesben él egy 1,7 millió font értékű házban.
Paris Jackson, a 27 éves középső testvér modellként és énekesnőként építette karrierjét, ugyanakkor nyíltan beszélt mentális problémáiról és függőségeiről. Már 15 éves koráig többször megkísérelt öngyilkosságot, és drog- és alkoholfüggőséggel küzdött. Időközben több ingatlant is vásárolt, köztük egy korábbi Rock Hudson-házat. Az elmúlt hónapokban ő is jogi útra lépett.
A hagyaték ügyvédei szoros körben működő, túlfizetett ügyvédek csoportjaként a végrehajtók ellenőrzésének hiányát kihasználva pénzt szipkáznak el az örökségből, nyíltan
– kifogásolta bírósági beadványában.
A legfiatalabb, Bigi – akit sokan még mindig Blanket néven emlegetnek – 2014-ben változtatta meg a nevét.
Mindig is úgy gondoltam, hogy a Blanket név nagyon ostobán hangzik
Ő színészként és rendezőként próbálkozik, és 18 éves korában rögtön vett egy 2 millió fontos kaliforniai házat. A családi viták azonban őt sem kerülték el, hiszen ő indította el a pert Katherine ellen.
A családon belüli konfliktusokat súlyosbítja, hogy sok rokon korábban Michael támogatásából élt, ami a halálával megszűnt. Joseph Jackson és a testvérek kimaradtak a végrendeletből, és azóta sem sikerült jogi úton hozzájutniuk pénzhez. Bár Katherine neve gyakran feltűnik a bírósági dokumentumokban, források szerint a valóságban az örökséget kezelő John Branca és John McClain irányítanak, akik a hatalmas adósságokat is nyereségessé tették.
A gyerekek mindeközben anyagi biztonságban élnek, hiszen az örökségből jelentős összegek állnak rendelkezésükre, és a hagyaték kezelői szerint az Estate mindig együttműködik velük, és biztosítja, hogy nagyon jól gondjukat viseljék, pontosan úgy, ahogy Michael is akarta volna.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.