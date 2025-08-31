Michael Jackson öröksége vérre megy – a család minden tagja a pénzre hajt

Michael Jackson 2009-es halála óta három gyermeke – Prince, Paris és Bigi – folyamatosan reflektorfényben él, és bár anyagi biztonságban vannak, életüket jogi csatározások, családi belharcok és személyes megpróbáltatások árnyékolják be. Most azonban örömteli hír érkezett: Prince, a 28 éves legidősebb fiú eljegyezte nyolc éve tartó párját, Molly Schirmangot, és Instagramon osztotta meg a pillanatot, amelyen édesapja dalát, az I Just Can’t Stop Loving You-t csatolta. A fotókon nagymamája, Katherine Jackson is szerepel, aki ma már 95 éves.

A Michael Jackson öröksége körüli harcok valószínűleg a jövőben sem érnek véget. Fotó: AFP

Michael Jackson három gyermekének mindennapjait az örökség körüli viták határozzák meg. A pop királya végrendeletében vagyonát úgy osztotta fel, hogy 40 százalék a gyerekeire, 40 százalék Katherine-re, 20 százalék pedig jótékonysági szervezetekre jusson, miközben szándékosan kizárta testvéreit és apját, Joseph Jacksont, akit bántalmazással vádolt. Bár halálakor adósságai meghaladták az 500 millió dollárt, azóta a jogdíjak, a musical, a merchandising és a Sonyval kötött 600 millió dolláros üzlet révén az örökség értéke körülbelül 2 milliárd (több mint 678 milliárd forint) dollárra nőtt – írja a The Sun.

A pénz azonban az utóbbi években nem szabadon hozzáférhető: 2021 óta a vagyon befagyasztva van az amerikai adóhatósággal, az IRS-szel folytatott viták miatt. Az adóhatóság 700 millió dolláros követelést nyújtott be, és amíg a pontos értékelés nem zárul le, addig a gyerekek, akiknek 150 millió dollár jutna fejenként a vagyonkezelői alapokból, nem férhetnek hozzá a pénzhez.

Michael Jackson családján belül is komoly ellentétek vannak

Bigi 2024-ben beperelte saját nagymamáját, Katherine-t, aki megpróbálta megakadályozni a Sonyval kötött 600 millió dolláros üzletet, amely Michael dalainak felét érintette. Bár kívülről úgy tűnt, hogy a fiú szembefordult azzal az asszonnyal, aki apja halála után felnevelte, közeli források szerint Bigi nem a nagymamája ellen lépett fel, hanem őt próbálja megvédeni a többi családtagtól. A forrás azt állította, hogy bizonyos rokonok pénzt kaptak a bizalmi vagyonból, Katherine jóindulatát kihasználva. Az idős asszony azonban így is több mint 55 millió dollárnyi kifizetésben részesült az elmúlt években.