RETRO RÁDIÓ

Magyarország leghallgatottabb rádiói között a Dankó Rádió

A magyar zene rádiója 2024 júliusa óta folyamatosan emelkedő tendenciát mutat mind a napi, mind a heti rendszerességgel hallgatók száma tekintetében, közönségaránya pedig megduplázódott a magyar népesség 15 évnél idősebb korosztályában az elmúlt egy év azonos időszakát tekintve.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.28. 12:40
Dankó Rádió Eredics Gábor operettsláger népszerűség

A változatos zenei palettájára büszke rádió legnépszerűbb operettslágerei, örökzöld dallamai, magyarnótái, illetve cigány-, nép- és világzenei kínálata az elmúlt egy év hallgatottsági adatai alapján számos új hallgatót győztek meg: közel 333 ezren csatlakoznak be a napi adásokba, míg – szintén folyamatosan növekvő tendenciát mutatva – heti szinten több mint 670 ezren hallgatnak bele a rádió adásába.

Fotó: MTVA

Örömmel látjuk, hogy a Dankó család soha nem látott számban gyarapodott az elmúlt esztendőben. A hallgatottsági adatok bizonyságul szolgálnak arra, hogy a magyar zenei örökség nem csupán múlt, hanem élő, jövőt formáló erő. A Dankó Rádió az éteren keresztül nap mint nap bizonyítja, hogy zenei kínálatával, tematikus műsoraival kiemelt figyelemre méltó. A nemzeti identitás fontos őrzőjeként a rádió az online térben is aktív, hallgatótáborához hasonlóan népes és aktív követői köre van a közösségi médiában is

– fogalmazott Eredics Gábor, a Dankó Rádió csatornaigazgatója.

A Dankó Rádión a hallgatással eltöltött idő aránya is kiemelkedő: május, június és július hónapok eredményei megduplázódtak az előző év azonos időszakához képest.

Dankó Rádió – a magyar zene rádiója országszerte több mint 53 frekvencián.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu