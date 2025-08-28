Magyarország leghallgatottabb rádiói között a Dankó Rádió

A változatos zenei palettájára büszke rádió legnépszerűbb operettslágerei, örökzöld dallamai, magyarnótái, illetve cigány-, nép- és világzenei kínálata az elmúlt egy év hallgatottsági adatai alapján számos új hallgatót győztek meg: közel 333 ezren csatlakoznak be a napi adásokba, míg – szintén folyamatosan növekvő tendenciát mutatva – heti szinten több mint 670 ezren hallgatnak bele a rádió adásába.

Fotó: MTVA

Örömmel látjuk, hogy a Dankó család soha nem látott számban gyarapodott az elmúlt esztendőben. A hallgatottsági adatok bizonyságul szolgálnak arra, hogy a magyar zenei örökség nem csupán múlt, hanem élő, jövőt formáló erő. A Dankó Rádió az éteren keresztül nap mint nap bizonyítja, hogy zenei kínálatával, tematikus műsoraival kiemelt figyelemre méltó. A nemzeti identitás fontos őrzőjeként a rádió az online térben is aktív, hallgatótáborához hasonlóan népes és aktív követői köre van a közösségi médiában is

– fogalmazott Eredics Gábor, a Dankó Rádió csatornaigazgatója.

A Dankó Rádión a hallgatással eltöltött idő aránya is kiemelkedő: május, június és július hónapok eredményei megduplázódtak az előző év azonos időszakához képest.