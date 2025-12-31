„Jövőre már nem iszom!” – Polgár Tünde úgy indította a szilvesztert, mintha már túl is esett volna rajta

Aztán persze gyorsan kiderült, hogy szó sincs elszabadult pezsgőzésről – Polgár Tünde ezúttal humorral próbálta felhívni a figyelmet valamire, amit szilveszterkor hajlamosak vagyunk elfelejteni. A „kissé megcsúszott” jelenet után ugyanis komolyabb hangnemre vált, és egy üzenetet küld követőinek az év utolsó napjára.

Polgár Tünde újév alkalmával jótanácsokkal látta el követőit (Fotó: Máté Krisztián)

Polgár Tünde megfogadta, hogy jövőre nem iszik

Jövőre már nem iszom! Hoppáré, boldog új évet mindenkinek

– mondja a videó elején, az "illuminált állapotban" lévő üzletasszony.

A humoros jelent után a luxusfeleség jó tanácsokkal látta el követőit az újévi ünneplés kapcsán:

„A pezsgőt kortyoljuk és nem vedeljük. Talán ezzel nem mondtam senkinek semmi újat. Persze, aki az üvegből dönti magába, az ne csodálkozzon, hogyha másnap semmire nem fog emlékezni és nem érti azt, hogy miért volt olyan túlságosan homályos az év utolsó napja.”

Polgár Tünde arra kéri követőit, hogy mértékkel fogyasszák a pezsgőt szilveszter éjszakáján (Fotó: MW Archív)

Polgár Tünde szilveszteri köszöntőjét imádják

Tünde azonban itt még nem áll meg, és tovább sorolja a jó tanácsokat:

Boldogan, örömtelien töltsétek ezt a napot és ne legyen másnap fejfájás, mert bizony ezek a huncut kis buborékok durván be tudnak téged csapni. Ésszel, okosan élvezzétek az ünnepet, de ne hagyjátok, hogy másnapra egy fejfájós, úristen milyen estém volt élményben ébredjetek fel, ki tudja hol

– mondta a Feleségek Luxuskivitelben sztárja.

A humoros előadásmód azonban telitalálat lett: a kommentelők imádták Tünde „spicces” imitációját, sokan nevetős emojikkal reagáltak, mások pedig elismerték, hogy magukra ismertek a jelenetben. A videó gyorsan terjedni kezdett, és sokak szerint pont ettől volt hiteles az üzenet – mert szilveszterkor bizony mindannyian találkoztunk már azzal a bizonyos „csak még egy pohárral”.

Ez eszméletlen jó lett Tündi! Nagyon jót nevettem, a videó elején a jeleneteden. Boldog új évet

– érkeztek a kommentek.