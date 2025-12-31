„Jövőre már nem iszom!” – Polgár Tünde úgy indította a szilvesztert, mintha már túl is esett volna rajta
Első ránézésre sokan azt hitték, hogy a luxusfeleség már a szilveszter előtt túltolta az ünneplést. Polgár Tünde Instagramra feltöltött videója elején ugyanis úgy jelenik meg, mintha kissé túl jókedvű lenne: csetlik-botlik, bizonytalan a mozgása, és minden mozdulatából az süt, hogy ez az este már nem az ásványvízről szól. A követők egy pillanat alatt felkapták a fejüket, a kommentek pedig záporoztak: vajon mi történt Tündével?
Aztán persze gyorsan kiderült, hogy szó sincs elszabadult pezsgőzésről – Polgár Tünde ezúttal humorral próbálta felhívni a figyelmet valamire, amit szilveszterkor hajlamosak vagyunk elfelejteni. A „kissé megcsúszott” jelenet után ugyanis komolyabb hangnemre vált, és egy üzenetet küld követőinek az év utolsó napjára.
Polgár Tünde megfogadta, hogy jövőre nem iszik
Jövőre már nem iszom! Hoppáré, boldog új évet mindenkinek
– mondja a videó elején, az "illuminált állapotban" lévő üzletasszony.
A humoros jelent után a luxusfeleség jó tanácsokkal látta el követőit az újévi ünneplés kapcsán:
„A pezsgőt kortyoljuk és nem vedeljük. Talán ezzel nem mondtam senkinek semmi újat. Persze, aki az üvegből dönti magába, az ne csodálkozzon, hogyha másnap semmire nem fog emlékezni és nem érti azt, hogy miért volt olyan túlságosan homályos az év utolsó napja.”
Polgár Tünde szilveszteri köszöntőjét imádják
Tünde azonban itt még nem áll meg, és tovább sorolja a jó tanácsokat:
Boldogan, örömtelien töltsétek ezt a napot és ne legyen másnap fejfájás, mert bizony ezek a huncut kis buborékok durván be tudnak téged csapni. Ésszel, okosan élvezzétek az ünnepet, de ne hagyjátok, hogy másnapra egy fejfájós, úristen milyen estém volt élményben ébredjetek fel, ki tudja hol
– mondta a Feleségek Luxuskivitelben sztárja.
A humoros előadásmód azonban telitalálat lett: a kommentelők imádták Tünde „spicces” imitációját, sokan nevetős emojikkal reagáltak, mások pedig elismerték, hogy magukra ismertek a jelenetben. A videó gyorsan terjedni kezdett, és sokak szerint pont ettől volt hiteles az üzenet – mert szilveszterkor bizony mindannyian találkoztunk már azzal a bizonyos „csak még egy pohárral”.
Ez eszméletlen jó lett Tündi! Nagyon jót nevettem, a videó elején a jeleneteden. Boldog új évet
– érkeztek a kommentek.
